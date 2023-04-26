https://sputnikarabic.ae/20230426/سفير-تونس-في-القاهرة-يوضح-لـسبوتنيك-تفاصيل-مغادرة-بعثة-بلاده-الدبلوماسية-الخرطوم-1076317851.html

سفير تونس في القاهرة يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل مغادرة بعثة بلاده الدبلوماسية الخرطوم

سفير تونس في القاهرة يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل مغادرة بعثة بلاده الدبلوماسية الخرطوم

أكد السفير محمد بن يوسف، سفير تونس في القاهرة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، مغادرة البعثة الدبلوماسية في الخرطوم الأراضي السودانية، اليوم الأربعاء،... 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T13:19+0000

2023-04-26T13:19+0000

2023-04-26T13:20+0000

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وقال بن يوسف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن ترتيبات قامت بها السفارة التونسية في الخرطوم مع الجانب السوداني لتسهيل مغادرة أعضاء البعثة الدبلوماسية التونسية وطاقم السفارة والمواطنين التونسيين الذين رغبوا في العودة، وجرى انتقالهم إلى الحدود المصرية.وأوضح السفير أن السفارة التونسية في مصر قامت بترتيبات مع الجانب المصري، الذي قدم كل الدعم اللازم، لوصول الوفد التونسي إلى مطار أسوان ومغادرته باتجاه تونس عبر طائرة عسكرية تونسية لإجلاء البعثة إلى مطار العاصمة تونس اليوم .وفقًا للسفير، فإن سفارة بلاده في الخرطوم وجهت النداء الأيام الماضية لمن يريد مغادرة السودان من التونسيين هناك، وغادروا صباح اليوم رفقة البعثة البدلوماسية.وغادرت العديد من البعثات الدبلوماسية الخرطوم الأيام الماضية، فيما يتم إجلاء الرعايا الأجانب بشكل متواسل منذ اندلاع المواجهات في السودان بين الأطراف السودانية.ودخل الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان يومه الـ 12، دون أي بوادر لحل قريب، ودفعت المعارك المتواصلة بين الطرفين الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك، منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

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