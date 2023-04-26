https://sputnikarabic.ae/20230426/سفير-موسكو-في-واشنطن-الولايات-المتحدة-تلاحق-الروس-حول-العالم-وهناك-نحو-100-منهم-في-سجونها-1076341594.html
سفير موسكو في واشنطن: الولايات المتحدة تلاحق الروس حول العالم وهناك نحو 100 منهم في سجونها
سفير موسكو في واشنطن: الولايات المتحدة تلاحق الروس حول العالم وهناك نحو 100 منهم في سجونها
حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، من أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة لملاحقة المواطنين الروس حول العالم، حيث تحتجز أكثر من 100 منهم في... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T20:03+0000
2023-04-26T20:03+0000
2023-04-26T20:03+0000
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نيويورك - سبوتنيك. وقال أنتونوف للصحفيين، بعد زيارة قام بها إلى سجناء روس في سجن أمريكي، مقتبسًا تصريحًا أدلى به سابقًا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "الأمريكيون ينتهجون سياسة لملاحقة الروس حول العالم".وأضاف: "وفقًا لبعض التقارير، هناك بالفعل أكثر من 100 من هؤلاء (السجناء الروس) في السجون الأمريكية".وأكد أنتونوف أن موسكو تبذل قصارى جهدها لمبادلة السجناء الروس لدى الولايات المتحدة بالسجناء الأمريكيين في روسيا.وتابع: "في عام 2021 انعقدت قمة بين الرئيسين الأمريكي والروسي، جو بايدن وفلاديمير بوتين، وتوصلا إلى اتفاق... ربما ليس اتفاقًا وإنما تفاهم بشأن الحاجة إلى إنشاء قناة موثوقة للنقاش حول هذا الأمر، على أن تكون أجهزة الاستخبارات مسؤولة عنها".وأشار أنتونوف إلى أن البلدين حققا بعض التقدم في هذا الصدد، مضيفًا: "أتمنى التوفيق لأجهزة استخباراتنا، أنا واثق بأنهم سيقومون بكل ما يمكن لإعادة كل من يستطيعون إعادته من المواطنين الروس إلى وطنهم".
https://sputnikarabic.ae/20221208/وصول-المواطن-الروسي-فيكتور-بوت-إلى-موسكو-بعد-صفقة-لتبادل-سجناء-مع-أمريكا-1071003548.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, موسكو, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, موسكو, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
سفير موسكو في واشنطن: الولايات المتحدة تلاحق الروس حول العالم وهناك نحو 100 منهم في سجونها
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حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، من أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة لملاحقة المواطنين الروس حول العالم، حيث تحتجز أكثر من 100 منهم في سجونها.
نيويورك - سبوتنيك
. وقال أنتونوف للصحفيين، بعد زيارة قام بها إلى سجناء روس في سجن أمريكي، مقتبسًا تصريحًا أدلى به سابقًا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "الأمريكيون ينتهجون سياسة لملاحقة الروس حول العالم".
وأضاف: "وفقًا لبعض التقارير، هناك بالفعل أكثر من 100 من هؤلاء (السجناء الروس) في السجون الأمريكية".
وأكد أنتونوف أن موسكو تبذل قصارى جهدها لمبادلة السجناء الروس
لدى الولايات المتحدة بالسجناء الأمريكيين في روسيا.
وتابع: "في عام 2021 انعقدت قمة بين الرئيسين الأمريكي والروسي، جو بايدن وفلاديمير بوتين، وتوصلا إلى اتفاق... ربما ليس اتفاقًا وإنما تفاهم بشأن الحاجة إلى إنشاء قناة موثوقة للنقاش حول هذا الأمر، على أن تكون أجهزة الاستخبارات مسؤولة عنها".
وأشار أنتونوف
إلى أن البلدين حققا بعض التقدم في هذا الصدد، مضيفًا: "أتمنى التوفيق لأجهزة استخباراتنا، أنا واثق بأنهم سيقومون بكل ما يمكن لإعادة كل من يستطيعون إعادته من المواطنين الروس إلى وطنهم".