عربي
https://sputnikarabic.ae/20230426/سفير-موسكو-في-واشنطن-الولايات-المتحدة-تلاحق-الروس-حول-العالم-وهناك-نحو-100-منهم-في-سجونها-1076341594.html
سفير موسكو في واشنطن: الولايات المتحدة تلاحق الروس حول العالم وهناك نحو 100 منهم في سجونها
سفير موسكو في واشنطن: الولايات المتحدة تلاحق الروس حول العالم وهناك نحو 100 منهم في سجونها
حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، من أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة لملاحقة المواطنين الروس حول العالم، حيث تحتجز أكثر من 100 منهم في... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T20:03+0000
2023-04-26T20:03+0000
روسيا
موسكو
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101364/25/1013642581_0:266:2666:1766_1920x0_80_0_0_1255cb25b7b9af73e4f00e89a053a8fa.jpg
نيويورك - سبوتنيك. وقال أنتونوف للصحفيين، بعد زيارة قام بها إلى سجناء روس في سجن أمريكي، مقتبسًا تصريحًا أدلى به سابقًا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "الأمريكيون ينتهجون سياسة لملاحقة الروس حول العالم".وأضاف: "وفقًا لبعض التقارير، هناك بالفعل أكثر من 100 من هؤلاء (السجناء الروس) في السجون الأمريكية".وأكد أنتونوف أن موسكو تبذل قصارى جهدها لمبادلة السجناء الروس لدى الولايات المتحدة بالسجناء الأمريكيين في روسيا.وتابع: "في عام 2021 انعقدت قمة بين الرئيسين الأمريكي والروسي، جو بايدن وفلاديمير بوتين، وتوصلا إلى اتفاق... ربما ليس اتفاقًا وإنما تفاهم بشأن الحاجة إلى إنشاء قناة موثوقة للنقاش حول هذا الأمر، على أن تكون أجهزة الاستخبارات مسؤولة عنها".وأشار أنتونوف إلى أن البلدين حققا بعض التقدم في هذا الصدد، مضيفًا: "أتمنى التوفيق لأجهزة استخباراتنا، أنا واثق بأنهم سيقومون بكل ما يمكن لإعادة كل من يستطيعون إعادته من المواطنين الروس إلى وطنهم".
https://sputnikarabic.ae/20221208/وصول-المواطن-الروسي-فيكتور-بوت-إلى-موسكو-بعد-صفقة-لتبادل-سجناء-مع-أمريكا-1071003548.html
موسكو
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101364/25/1013642581_0:16:2666:2016_1920x0_80_0_0_bc46e27ea962950209e7dd8577266ec7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, موسكو, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, موسكو, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

سفير موسكو في واشنطن: الولايات المتحدة تلاحق الروس حول العالم وهناك نحو 100 منهم في سجونها

20:03 GMT 26.04.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov /  / الانتقال إلى بنك الصورأناتولي أنتونوف السفير الروسي في الولايات المتحدة
أناتولي أنتونوف السفير الروسي في الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، من أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة لملاحقة المواطنين الروس حول العالم، حيث تحتجز أكثر من 100 منهم في سجونها.
نيويورك - سبوتنيك. وقال أنتونوف للصحفيين، بعد زيارة قام بها إلى سجناء روس في سجن أمريكي، مقتبسًا تصريحًا أدلى به سابقًا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "الأمريكيون ينتهجون سياسة لملاحقة الروس حول العالم".
وأضاف: "وفقًا لبعض التقارير، هناك بالفعل أكثر من 100 من هؤلاء (السجناء الروس) في السجون الأمريكية".
إعادة المواطن فيكتور بوت إلى روسيا بعد عملية مبادلة مع لاعبة السلة الأمريكية بريتني غراينير. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
وصول المواطن الروسي فيكتور بوت إلى موسكو بعد صفقة "تبادل سجناء" مع أمريكا
8 ديسمبر 2022, 22:01 GMT
وأكد أنتونوف أن موسكو تبذل قصارى جهدها لمبادلة السجناء الروس لدى الولايات المتحدة بالسجناء الأمريكيين في روسيا.
وتابع: "في عام 2021 انعقدت قمة بين الرئيسين الأمريكي والروسي، جو بايدن وفلاديمير بوتين، وتوصلا إلى اتفاق... ربما ليس اتفاقًا وإنما تفاهم بشأن الحاجة إلى إنشاء قناة موثوقة للنقاش حول هذا الأمر، على أن تكون أجهزة الاستخبارات مسؤولة عنها".
وأشار أنتونوف إلى أن البلدين حققا بعض التقدم في هذا الصدد، مضيفًا: "أتمنى التوفيق لأجهزة استخباراتنا، أنا واثق بأنهم سيقومون بكل ما يمكن لإعادة كل من يستطيعون إعادته من المواطنين الروس إلى وطنهم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:47 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала