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https://sputnikarabic.ae/20230426/شي-5-تقنية-روسية-لدراسة-الهبوط-المفاجئ-للطائرات-عند-المناورات-المعقدة-فيديو-1076313766.html
"شي 5" تقنية روسية لدراسة الهبوط المفاجئ للطائرات عند المناورات المعقدة... فيديو
"شي 5" تقنية روسية لدراسة الهبوط المفاجئ للطائرات عند المناورات المعقدة... فيديو
قام المعهد المركزي لديناميكيات الهواء في موسكو الذي يحمل اسم "جوكوفسكي للطيران" بتطوير جهاز لولبي جديد يحمل اسم "شي 5" بهدف دراسة حالات الهبوط المفاجئ للطائرات... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T12:09+0000
2023-04-26T12:52+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "الاختبارات على الطائرات الروسية في حالة الهبوط العمودي جارية في المعهد المركزي لديناميكيات الهواء في موسكو (جوكوفسكي للطيران)، حيث يتم تحديد مسار حركة الطائرة مسبقًا في أنبوب الاختبار، لتشكيل قاعدة بيانات تتم معالجتها بعد ذلك في خوارزمية التحكم في الطائرة".ولدراسة هذه الخصائص والحالات وطرق تفادي مخاطرها، يتم اختبار نماذج الطائرات في تدفقات نفق الرياح باستخدام تركيبات خاصة تحاكي الأوضاع الحرجة عن طريق تغيير زوايا الهجوم والانزلاق الجانبي.ويقدم الخبراء توصيات بناء على النتائج من أجل تحسين نماذج جديدة للطائرات ذات كفاءة عالية بالنسبة لديناميكيات الهواء.بالإضافة إلى ذلك، تجري دراسات على معدات من نوع "مس-21" و"سج-نيو" التي يجري بناؤها وفقا لبرنامج استبدال الواردات الخارجية.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-سو-25-و12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1076314016.html
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سلاح روسيا, روسيا, العالم, علوم, حصري, تقارير سبوتنيك, نادي الفيديو
سلاح روسيا, روسيا, العالم, علوم, حصري, تقارير سبوتنيك, نادي الفيديو

"شي 5" تقنية روسية لدراسة الهبوط المفاجئ للطائرات عند المناورات المعقدة... فيديو

12:09 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 12:52 GMT 26.04.2023)
© Sputnikالمعهد المركزي لديناميكيات الهواء في موسكو الذي يحمل اسم "جوكوفسكي للطيران"
المعهد المركزي لديناميكيات الهواء في موسكو الذي يحمل اسم جوكوفسكي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik
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حصري
قام المعهد المركزي لديناميكيات الهواء في موسكو الذي يحمل اسم "جوكوفسكي للطيران" بتطوير جهاز لولبي جديد يحمل اسم "شي 5" بهدف دراسة حالات الهبوط المفاجئ للطائرات أو حركتها أثناء تنفيذ المناورات العالية السرعة والمعقدة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "الاختبارات على الطائرات الروسية في حالة الهبوط العمودي جارية في المعهد المركزي لديناميكيات الهواء في موسكو (جوكوفسكي للطيران)، حيث يتم تحديد مسار حركة الطائرة مسبقًا في أنبوب الاختبار، لتشكيل قاعدة بيانات تتم معالجتها بعد ذلك في خوارزمية التحكم في الطائرة".

وعند الطيران في زوايا هجوم عالية الحدة، تتعرض الطائرة لخطر الوقوع في وضع التوقف، ونتيجة لذلك، تتعرض للانقلاب وتدخل بحركة دورانية حرجة.

ولدراسة هذه الخصائص والحالات وطرق تفادي مخاطرها، يتم اختبار نماذج الطائرات في تدفقات نفق الرياح باستخدام تركيبات خاصة تحاكي الأوضاع الحرجة عن طريق تغيير زوايا الهجوم والانزلاق الجانبي.

وقال رسلان ميرغازوف، رئيس مركز الطائرات ذات الأجنحة الدوارة في المركز، إن مسار "طيران الطائرة محدد مسبقًا في أنبوب الاختبار، ويتم تشكيل قاعدة بيانات، والتي تتم معالجتها بعد ذلك في خوارزمية التحكم في الطائرة. في مثل هذا النموذج، يمكنك العمل على أوضاع مختلفة للطائرة وتقديم توصيات لمزيد من التحسين".

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ويقدم الخبراء توصيات بناء على النتائج من أجل تحسين نماذج جديدة للطائرات ذات كفاءة عالية بالنسبة لديناميكيات الهواء.
بالإضافة إلى ذلك، تجري دراسات على معدات من نوع "مس-21" و"سج-نيو" التي يجري بناؤها وفقا لبرنامج استبدال الواردات الخارجية.
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