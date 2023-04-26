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القوات الأوكرانية تطلق 20 صاروخا على دونيتسك
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230426/صحيفة-روسيا-تنشر-سلاحا-خفيا-سريا-في-أوكرانيا-1076288384.html
صحيفة: روسيا تنشر "سلاحا خفيا" سريا في أوكرانيا
صحيفة: روسيا تنشر "سلاحا خفيا" سريا في أوكرانيا
تقوم روسيا بنقل سلاحها السري الجديد إلى منطقة العمليات الخاصة. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T05:21+0000
2023-04-26T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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منذ بعض الوقت، أفادت التقارير أن الجيش الروسي بدأ في استخدام أحدث دبابات تي-14 "أرماتا" في منطقة العمليات الخاصة. وبحسب الصحفي البريطاني، طارق ماهر، فإن هذه المركبات مزودة بأسلحة متطورة، ويمكن أن تكون أيضًا خفية للعدو.وأضاف الصحفي أن دبابات تي-14، فيها برج غير مأهول مجهز بسلاح قوي عيار 125 ملم. كما تم وضع طلاء خاص للتخفي على هذه المركبات، مما يجعلها غير مرئية لرادارات العدو.وقال: "لقد طور الروس بشكل خاص طلاء إخفاء يسمى "مانتيا"، والذي يمتص موجات الرادار ويصدها وينثرها في الوقت نفسه. والدبابة غير مرئية لأسلحة مثل جافيلين الأمريكية".لفت الخبراء العسكريون الغربيون الانتباه مرارًا وتكرارًا إلى المستوى العالي من القدرات القتالية لـ "أرماتا". على وجه الخصوص، قال نويل شاركي، أستاذ الذكاء الاصطناعي والروبوتات في جامعة شيفيلد، إن تي-14 لديها قوة نيران مثيرة للإعجاب. تتميز ببرج مستقل تمامًا يمكنه الدوران 360 درجة بسرعة عالية، مما يسمح له بضرب العدو في أي اتجاه. بالإضافة إلى ذلك تتمتع الدبابة الروسية الجديدة بحماية جدية للغاية. درعها قادر على تحمل الضربة المباشرة من الأسلحة الحديثة المضادة للدبابات والأسلحة القتالية القريبة.
https://sputnikarabic.ae/20230425/الجيش-الروسي-يبدأ-استخدام-دبابات-أرماتا-في-قصف-المواقع-الأوكرانية-1076247328.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

صحيفة: روسيا تنشر "سلاحا خفيا" سريا في أوكرانيا

05:21 GMT 26.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لساحة "سفوبودا" (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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تقوم روسيا بنقل سلاحها السري الجديد إلى منطقة العمليات الخاصة.
منذ بعض الوقت، أفادت التقارير أن الجيش الروسي بدأ في استخدام أحدث دبابات تي-14 "أرماتا" في منطقة العمليات الخاصة.
وبحسب الصحفي البريطاني، طارق ماهر، فإن هذه المركبات مزودة بأسلحة متطورة، ويمكن أن تكون أيضًا خفية للعدو.

وقال مؤلف المنشور في صحيفة "ذا صن": "إن الدبابات الروبوتية الخفية، القادرة على تحويل مدينة إلى أنقاض في دقائق، تصل إلى الخطوط الأمامية".

وأضاف الصحفي أن دبابات تي-14، فيها برج غير مأهول مجهز بسلاح قوي عيار 125 ملم. كما تم وضع طلاء خاص للتخفي على هذه المركبات، مما يجعلها غير مرئية لرادارات العدو.
دبابة T-14 أرماتا في معرض جيش روسيا - غدا (آرميا روسيا - زافترا) كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي الرابع آرميا - 2018 في كوبينكا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابات "أرماتا" الروسية تبدأ بتنفيذ مهام عسكرية في منطقة العملية الخاصة
أمس, 00:51 GMT
وقال: "لقد طور الروس بشكل خاص طلاء إخفاء يسمى "مانتيا"، والذي يمتص موجات الرادار ويصدها وينثرها في الوقت نفسه. والدبابة غير مرئية لأسلحة مثل جافيلين الأمريكية".
لفت الخبراء العسكريون الغربيون الانتباه مرارًا وتكرارًا إلى المستوى العالي من القدرات القتالية لـ "أرماتا". على وجه الخصوص، قال نويل شاركي، أستاذ الذكاء الاصطناعي والروبوتات في جامعة شيفيلد، إن تي-14 لديها قوة نيران مثيرة للإعجاب. تتميز ببرج مستقل تمامًا يمكنه الدوران 360 درجة بسرعة عالية، مما يسمح له بضرب العدو في أي اتجاه. بالإضافة إلى ذلك تتمتع الدبابة الروسية الجديدة بحماية جدية للغاية. درعها قادر على تحمل الضربة المباشرة من الأسلحة الحديثة المضادة للدبابات والأسلحة القتالية القريبة.
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