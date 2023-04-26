https://sputnikarabic.ae/20230426/صحيفة-روسيا-تنشر-سلاحا-خفيا-سريا-في-أوكرانيا-1076288384.html
صحيفة: روسيا تنشر "سلاحا خفيا" سريا في أوكرانيا
صحيفة: روسيا تنشر "سلاحا خفيا" سريا في أوكرانيا
تقوم روسيا بنقل سلاحها السري الجديد إلى منطقة العمليات الخاصة. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T05:21+0000
2023-04-26T05:21+0000
2023-04-26T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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منذ بعض الوقت، أفادت التقارير أن الجيش الروسي بدأ في استخدام أحدث دبابات تي-14 "أرماتا" في منطقة العمليات الخاصة. وبحسب الصحفي البريطاني، طارق ماهر، فإن هذه المركبات مزودة بأسلحة متطورة، ويمكن أن تكون أيضًا خفية للعدو.وأضاف الصحفي أن دبابات تي-14، فيها برج غير مأهول مجهز بسلاح قوي عيار 125 ملم. كما تم وضع طلاء خاص للتخفي على هذه المركبات، مما يجعلها غير مرئية لرادارات العدو.وقال: "لقد طور الروس بشكل خاص طلاء إخفاء يسمى "مانتيا"، والذي يمتص موجات الرادار ويصدها وينثرها في الوقت نفسه. والدبابة غير مرئية لأسلحة مثل جافيلين الأمريكية".لفت الخبراء العسكريون الغربيون الانتباه مرارًا وتكرارًا إلى المستوى العالي من القدرات القتالية لـ "أرماتا". على وجه الخصوص، قال نويل شاركي، أستاذ الذكاء الاصطناعي والروبوتات في جامعة شيفيلد، إن تي-14 لديها قوة نيران مثيرة للإعجاب. تتميز ببرج مستقل تمامًا يمكنه الدوران 360 درجة بسرعة عالية، مما يسمح له بضرب العدو في أي اتجاه. بالإضافة إلى ذلك تتمتع الدبابة الروسية الجديدة بحماية جدية للغاية. درعها قادر على تحمل الضربة المباشرة من الأسلحة الحديثة المضادة للدبابات والأسلحة القتالية القريبة.
https://sputnikarabic.ae/20230425/الجيش-الروسي-يبدأ-استخدام-دبابات-أرماتا-في-قصف-المواقع-الأوكرانية-1076247328.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صحيفة: روسيا تنشر "سلاحا خفيا" سريا في أوكرانيا
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تقوم روسيا بنقل سلاحها السري الجديد إلى منطقة العمليات الخاصة.
منذ بعض الوقت، أفادت التقارير أن الجيش الروسي بدأ في استخدام أحدث دبابات تي-14 "أرماتا" في منطقة العمليات الخاصة.
وبحسب الصحفي البريطاني، طارق ماهر، فإن هذه المركبات مزودة بأسلحة متطورة، ويمكن أن تكون أيضًا خفية للعدو.
وقال مؤلف المنشور في صحيفة "ذا صن": "إن الدبابات الروبوتية الخفية، القادرة على تحويل مدينة إلى أنقاض في دقائق، تصل إلى الخطوط الأمامية".
وأضاف الصحفي أن دبابات تي-14، فيها برج غير مأهول مجهز بسلاح قوي عيار 125 ملم. كما تم وضع طلاء خاص للتخفي على هذه المركبات، مما يجعلها غير مرئية لرادارات العدو.
وقال: "لقد طور الروس بشكل خاص طلاء إخفاء يسمى "مانتيا"، والذي يمتص موجات الرادار ويصدها وينثرها في الوقت نفسه. والدبابة غير مرئية لأسلحة مثل جافيلين
الأمريكية".
لفت الخبراء العسكريون الغربيون الانتباه مرارًا وتكرارًا إلى المستوى العالي من القدرات القتالية لـ "أرماتا". على وجه الخصوص، قال نويل شاركي، أستاذ الذكاء الاصطناعي والروبوتات في جامعة شيفيلد، إن تي-14 لديها قوة نيران مثيرة للإعجاب. تتميز ببرج مستقل تمامًا يمكنه الدوران 360 درجة بسرعة عالية، مما يسمح له بضرب العدو في أي اتجاه. بالإضافة إلى ذلك تتمتع الدبابة الروسية الجديدة بحماية جدية للغاية. درعها قادر على تحمل الضربة المباشرة من الأسلحة الحديثة المضادة للدبابات والأسلحة القتالية القريبة.