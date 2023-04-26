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عبد اللهيان: زيارة مرتقبة من سلطان عمان إلى إيران
عبد اللهيان: زيارة مرتقبة من سلطان عمان إلى إيران
قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن زيارة آية الله رئيسي إلى سلطنة عمان، والزيارة المرتقبة لسلطان عمان إلى إيران، توفر مزيدا من... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T13:54+0000
2023-04-26T13:54+0000
أخبار إيران
سلطنة عمان
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وأشار الوزير الإيراني، الذي التقى نظيره العماني في مسقط اليوم، إلى دور سلطنة عمان في تسهيل الحوار الإيراني السعودي، بعد أن وقّع وزيرا خارجية إيران والسعودية على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نصّ على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي، في وقت سابق من شهر مارس/ آذار الماضي.واتفق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.وأعلنت إيران والسعودية، في 10 مارس الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ. ورحّب عبد اللهيان بجهود السلطنة فيما يتعلق باليمن، وأعرب عن أمله في أن توطد هذه الجهود السلام في المنطقة.وأكد عبد اللهيان، الذي زار السلطنة اليوم الأربعاء، أن "الدور العماني لرفع العقوبات عن إيران "بنّاء ومثمر".
https://sputnikarabic.ae/20230426/عبد-اللهيان-مبادرات-من-سلطنة-عمان-لعودة-مفاوضات-الاتفاق-النووي-الإيراني-1076289962.html
https://sputnikarabic.ae/20230413/خبير-في-ظل-العقوبات-إيران-أنشأت-اقتصادا-حديثا-1075854575.html
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أخبار إيران, سلطنة عمان
أخبار إيران, سلطنة عمان

عبد اللهيان: زيارة مرتقبة من سلطان عمان إلى إيران

13:54 GMT 26.04.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
 وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن زيارة آية الله رئيسي إلى سلطنة عمان، والزيارة المرتقبة لسلطان عمان إلى إيران، توفر مزيدا من الحراك بين البلدين.
وأشار الوزير الإيراني، الذي التقى نظيره العماني في مسقط اليوم، إلى دور سلطنة عمان في تسهيل الحوار الإيراني السعودي، بعد أن وقّع وزيرا خارجية إيران والسعودية على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نصّ على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي، في وقت سابق من شهر مارس/ آذار الماضي.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
عبد اللهيان: مبادرات من سلطنة عمان لعودة مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني
06:40 GMT
واتفق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.
وأعلنت إيران والسعودية، في 10 مارس الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ.
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ورحّب عبد اللهيان بجهود السلطنة فيما يتعلق باليمن، وأعرب عن أمله في أن توطد هذه الجهود السلام في المنطقة.
وأكد عبد اللهيان، الذي زار السلطنة اليوم الأربعاء، أن "الدور العماني لرفع العقوبات عن إيران "بنّاء ومثمر".
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