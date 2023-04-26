https://sputnikarabic.ae/20230426/عبد-اللهيان-مبادرات-من-سلطنة-عمان-لعودة-مفاوضات-الاتفاق-النووي-الإيراني-1076289962.html

عبد اللهيان: مبادرات من سلطنة عمان لعودة مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني

عبد اللهيان: مبادرات من سلطنة عمان لعودة مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني

قال وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، إن سلطنة عمان لديها مبادرات لإعادة مفاوضات الملف النووي الإيراني مرة أخرى. 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T06:40+0000

2023-04-26T06:40+0000

2023-04-26T07:11+0000

إيران

أخبار إيران

سلطنة عمان

انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني

الاتفاق النووي الإيراني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075295665_0:144:3059:1865_1920x0_80_0_0_614720fa92d04764dab393e158de5753.jpg

وأكد عبد اللهيان الذي يزور السلطنة حاليا، أن "الدور العماني لرفع العقوبات عن إيران "بنّاء ومثمر". والتقى الوزير الإيراني بنظيره العماني بدر البوسعيدي، وبحثا قضايا وملفات إقليمية ودولية منها القضية الفلسطينية والمصالحة اليمنية، والوضع الحالي في السودان.وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية قد نقلت عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت، أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.وذكرت: "تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% - وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي".وأضافت أن "إيران كانت قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، أن أجهزة الطرد المركزي لديها مهيأة لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%".من جهتها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة عن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران.وأوضحت وكالة الطاقة الذرية، عبر حسابها على "تويتر"، أنها تبحث مع إيران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة للوكالة، على أن يتم إبلاغ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنتائج.

https://sputnikarabic.ae/20230329/لافروف-لا-يوجد-بديل-عن-الاتفاق-النووي-الإيراني-ويجب-استئنافه-في-أقرب-وقت--1075282043.html

https://sputnikarabic.ae/20230406/قلق-في-إسرائيل-إثر-تصريحات-الجيش-الأمريكي-عن-النووي-الإيراني-هل-تغير-موقف-واشنطن-تجاه-إيران-1075616272.html

https://sputnikarabic.ae/20230331/مدير-الطاقة-الذرية-الإيرانية-بلادنا-ستصبح-قطبا-عالميا-في-مجال-الاندماج-النووي-1075377051.html

إيران

أخبار إيران

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني