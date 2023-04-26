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https://sputnikarabic.ae/20230426/عبد-اللهيان-مبادرات-من-سلطنة-عمان-لعودة-مفاوضات-الاتفاق-النووي-الإيراني-1076289962.html
عبد اللهيان: مبادرات من سلطنة عمان لعودة مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني
عبد اللهيان: مبادرات من سلطنة عمان لعودة مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني
قال وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، إن سلطنة عمان لديها مبادرات لإعادة مفاوضات الملف النووي الإيراني مرة أخرى. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T06:40+0000
2023-04-26T07:11+0000
إيران
أخبار إيران
سلطنة عمان
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
الاتفاق النووي الإيراني
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وأكد عبد اللهيان الذي يزور السلطنة حاليا، أن "الدور العماني لرفع العقوبات عن إيران "بنّاء ومثمر". والتقى الوزير الإيراني بنظيره العماني بدر البوسعيدي، وبحثا قضايا وملفات إقليمية ودولية منها القضية الفلسطينية والمصالحة اليمنية، والوضع الحالي في السودان.وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية قد نقلت عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت، أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.وذكرت: "تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% - وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي".وأضافت أن "إيران كانت قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، أن أجهزة الطرد المركزي لديها مهيأة لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%".من جهتها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة عن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران.وأوضحت وكالة الطاقة الذرية، عبر حسابها على "تويتر"، أنها تبحث مع إيران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة للوكالة، على أن يتم إبلاغ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنتائج.
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إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني
إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني

عبد اللهيان: مبادرات من سلطنة عمان لعودة مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني

06:40 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 07:11 GMT 26.04.2023)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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قال وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، إن سلطنة عمان لديها مبادرات لإعادة مفاوضات الملف النووي الإيراني مرة أخرى.
وأكد عبد اللهيان الذي يزور السلطنة حاليا، أن "الدور العماني لرفع العقوبات عن إيران "بنّاء ومثمر".
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والتقى الوزير الإيراني بنظيره العماني بدر البوسعيدي، وبحثا قضايا وملفات إقليمية ودولية منها القضية الفلسطينية والمصالحة اليمنية، والوضع الحالي في السودان.
وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية قد نقلت عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت، أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.
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وذكرت: "تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% - وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي".
وأضافت أن "إيران كانت قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، أن أجهزة الطرد المركزي لديها مهيأة لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%".
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من جهتها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة عن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران.
وأوضحت وكالة الطاقة الذرية، عبر حسابها على "تويتر"، أنها تبحث مع إيران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة للوكالة، على أن يتم إبلاغ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنتائج.
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