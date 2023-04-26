https://sputnikarabic.ae/20230426/عودة-136-مغربيا-من-العالقين-في-السودان-إلى-وطنهم-1076321370.html
عودة 136 مغربيا من العالقين في السودان إلى وطنهم
عودة 136 مغربيا من العالقين في السودان إلى وطنهم
عاد إلى مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، 136 مغربيا من العالقين في السودان، والذين كانت تخطط المملكة لإجلائهم، على خلفية تردي الأوضاع الأمنية هناك... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T13:51+0000
2023-04-26T13:51+0000
2023-04-26T13:51+0000
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الرباط– سبوتنيك. وقال مصدر مطلع، لوكالة "سبوتنيك"، إن أول طائرة للخطوط الملكية المغربية وصلت، اليوم الأربعاء، مطار محمد الخامس وهي تقل 136 مغربيا قادمة من السودان على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية هناك، وأكد المصدر أنه "من المتوقع وصول رحلة أخرى غدا تقل نحو 120 مواطنا مغربيا".وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس قد أمر بتأمين عودة جميع المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.وأفاد بيان صادر عن الخارجية المغربية، بأنه على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية السودان، وتدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد، قامت مصالح السفارة المغربية في السودان، في مرحلة أولى، بتنظيم قافلة برية انطلاقا من العاصمة الخرطوم في اتجاه مدينة بورتسودان، استفاد منها أكثر من 200 من المواطنين المغاربة المقيمين في السودان أو الذين تزامن وجودهم في هذا البلد مع هذه "الظرفية الداخلية الصعبة"، مشيرة إلى أن القافلة البرية وصلت بسلام إلى مدينة بورتسودان.ويشهد السودان منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري اشتباكات دامية بين عناصر الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق أخرى بالبلاد، أوقعت قتلى ومصابين.وتتركز معظم المواجهات في العاصمة الخرطوم والمناطق المجاورة، حيث يحاول الطرفان السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار
عودة 136 مغربيا من العالقين في السودان إلى وطنهم
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عاد إلى مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، 136 مغربيا من العالقين في السودان، والذين كانت تخطط المملكة لإجلائهم، على خلفية تردي الأوضاع الأمنية هناك بفعل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
الرباط– سبوتنيك. وقال مصدر مطلع، لوكالة "سبوتنيك"، إن أول طائرة للخطوط الملكية المغربية وصلت، اليوم الأربعاء، مطار محمد الخامس
وهي تقل 136 مغربيا قادمة من السودان على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية هناك، وأكد المصدر أنه "من المتوقع وصول رحلة أخرى غدا تقل نحو 120 مواطنا مغربيا".
وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس قد أمر بتأمين عودة جميع المواطنين
المغاربة وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.
وأفاد بيان صادر عن الخارجية المغربية، بأنه على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية السودان، وتدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد، قامت مصالح السفارة المغربية في السودان، في مرحلة أولى، بتنظيم قافلة برية انطلاقا من العاصمة الخرطوم في اتجاه مدينة بورتسودان، استفاد منها أكثر من 200 من المواطنين المغاربة المقيمين في السودان أو الذين تزامن وجودهم في هذا البلد مع هذه "الظرفية الداخلية الصعبة"، مشيرة إلى أن القافلة البرية وصلت بسلام إلى مدينة بورتسودان.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري اشتباكات دامية بين عناصر الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق أخرى بالبلاد، أوقعت قتلى ومصابين.
وتتركز معظم المواجهات في العاصمة الخرطوم والمناطق المجاورة، حيث يحاول الطرفان السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.