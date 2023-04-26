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https://sputnikarabic.ae/20230426/فشل-في-الاختبار-صاروخ-أطلق-من-السويد-يسقط-في-النرويج-وأوسلو-تحتج-1076338465.html
فشل في الاختبار... صاروخ أطلق من السويد يسقط في النرويج وأوسلو تحتج
فشل في الاختبار... صاروخ أطلق من السويد يسقط في النرويج وأوسلو تحتج
انحرف صاروخ بحثي أطلقته "مؤسسة الفضاء السويدية" عند الساعة الثانية صباحا، عن مساره بسبب عطل وسقط في النرويج، على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود بين الدولتين،... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T17:54+0000
2023-04-26T17:54+0000
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تم إطلاق الصاروخ في الساعة 07:20 بالتوقيت المحلي (05:20 بتوقيت غرينتش)، يوم الاثنين، من مركز Esrange الفضائي، قبل أن يسقط في سلسلة جبال نرويجية، وفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وجاء في الإعلان السويدي أن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 250 كم، وهو ارتفاع تجرى فيه التجارب بدون جاذبية.وقال فيليب أولسون، رئيس "مؤسسة الفضاء السويدية"، إنه بعد الانتهاء من التجربة، سقط الصاروخ في المنطقة الجبلية على ارتفاع 1000 متر وعلى مسافة 10 كم من أقرب منطقة مأهولة.وأضاف أن المؤسسة أبلغت بالحادث الحكومتين في السويد والنرويج وأطراف أخرى، مؤكدا أنه لم تقع إصابات ولم تحدث أضرار نتيجة لسقوط الصاروخ.تزن الأداة العلمية الموجودة على متن الصاروخ (الحمولة)، 387 كيلوغرامًا (853 رطلاً) وتم استعادتها في "حالة جيدة" وأعيدت إلى Esrange بواسطة مروحية.من جانبها، قالت وزارة الخارجية النرويجية إن السويد لم تبلغ أوسلو على الفور بسقوط الصاروخ الذي سقط في أقصى شمال البلاد.وقالت وزارة الخارجية في أوسلو، التي أعربت عن احتجاجها أمام ستوكهولم، إن "سقوط مثل هذا الصاروخ حادث خطير للغاية ويمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة".وقالت هيئة الطيران المدني النرويجية إنها علمت بالتحطم من بيان صادر عن مؤسسة الفضاء السويدية.
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الأخبار, العالم, السويد, أخبار العالم الآن
الأخبار, العالم, السويد, أخبار العالم الآن

فشل في الاختبار... صاروخ أطلق من السويد يسقط في النرويج وأوسلو تحتج

17:54 GMT 26.04.2023
CC BY 2.0 / Ulricaloeb / Aurora borealisالشفق القطبي، الأضواء الشمالية، في السويد
الشفق القطبي، الأضواء الشمالية، في السويد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
CC BY 2.0 / Ulricaloeb / Aurora borealis
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انحرف صاروخ بحثي أطلقته "مؤسسة الفضاء السويدية" عند الساعة الثانية صباحا، عن مساره بسبب عطل وسقط في النرويج، على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود بين الدولتين، ونحو 40 كيلومترا من وجهته الأصلية.
تم إطلاق الصاروخ في الساعة 07:20 بالتوقيت المحلي (05:20 بتوقيت غرينتش)، يوم الاثنين، من مركز Esrange الفضائي، قبل أن يسقط في سلسلة جبال نرويجية، وفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وجاء في الإعلان السويدي أن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 250 كم، وهو ارتفاع تجرى فيه التجارب بدون جاذبية.
وقال فيليب أولسون، رئيس "مؤسسة الفضاء السويدية"، إنه بعد الانتهاء من التجربة، سقط الصاروخ في المنطقة الجبلية على ارتفاع 1000 متر وعلى مسافة 10 كم من أقرب منطقة مأهولة.
وأضاف أن المؤسسة أبلغت بالحادث الحكومتين في السويد والنرويج وأطراف أخرى، مؤكدا أنه لم تقع إصابات ولم تحدث أضرار نتيجة لسقوط الصاروخ.
تزن الأداة العلمية الموجودة على متن الصاروخ (الحمولة)، 387 كيلوغرامًا (853 رطلاً) وتم استعادتها في "حالة جيدة" وأعيدت إلى Esrange بواسطة مروحية.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية النرويجية إن السويد لم تبلغ أوسلو على الفور بسقوط الصاروخ الذي سقط في أقصى شمال البلاد.
وقالت وزارة الخارجية في أوسلو، التي أعربت عن احتجاجها أمام ستوكهولم، إن "سقوط مثل هذا الصاروخ حادث خطير للغاية ويمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة".
وقالت هيئة الطيران المدني النرويجية إنها علمت بالتحطم من بيان صادر عن مؤسسة الفضاء السويدية.
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