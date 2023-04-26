https://sputnikarabic.ae/20230426/ماذا-يحمل-وزير-الخارجية-الإيراني-إلى-بيروت؟-1076339786.html

ماذا يحمل وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت؟

ماذا يحمل وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت؟

وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى بيروت اليوم الأربعاء، على رأس وفد من الخارجية الإيرانية، في إطار زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها... 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T18:45+0000

2023-04-26T18:45+0000

2023-04-26T19:08+0000

لبنان

تقارير سبوتنيك

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وقال الكاتب والمحلل السياسي، قاسم قصير، لـ"سبوتنيك"، إن "الزيارة تأتي بعد انطلاق الاتفاق الإيراني السعودي والقيام بخطوات عملية بين إيران والسعودية، خصوصًا على صعيد القرار بفتح السفارات وتبادل العلاقات الدبلوماسية".واعتبر قصير أنه "من الواضح أن القيادة الإيرانية تعتبر أن الاتفاق الإيراني السعودي خطوة مهمة سيكون لها انعكاسات على كافة الملفات في المنطقة، وزير الخارجية يريد أولًا التأكيد على الموقف الإيراني، لأن الملف اللبناني هو في أيدي اللبنانيين وأن إيران لا تتدخل بشكل مباشر وأن القرار يعود للبنانيين، وأي قرار يتفق عليه اللبنانيون إيران تدعمه، وأن العلاقات الإيرانية السعودية يمكن أن تدفع في الإتجاه الإيجابي، بعكس ما كانت عليه الأجواء في السنوات الماضية".وأضاف أنه "حتى الآن لا يوجد خيار آخر سوى سليمان فرنجية، بل بالعكس المعطيات تشير إلى أن حظ فرنجية يتقدم مقارنة ببقية المرشحين".ورأى قصير أن "السعوديين لديهم ملف اليمن أولوية، وإيران كان لديها أولوية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، الآن ملف اليمن يسير في الاتجاه الصحيح والعلاقات عادت، الملف السوري يتقدم، أظن أن هذه الأجواء كلها قد تنعكس إيجابًا حتى لو لم يكن الملف اللبناني على طاولة الحوار سابقًا، ولكن تحسن العلاقات بين إيران والسعودية سينعكس إيجابًا على الوضع اللبناني".

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