https://sputnikarabic.ae/20230426/ما-هي-قدرات-المروحية-الروسية-الخارقة-مي--35-1076304209.html

ما هي قدرات المروحية الروسية الخارقة "مي – 35"

ما هي قدرات المروحية الروسية الخارقة "مي – 35"

تمتلك روسيا قوة مروحيات يتجاوز عددها 1500 مروحية، وتصنف في المرتبة الثانية بين أضخم قوات المروحيات العسكرية في العالم، وتضم أنواعا مختلفة من المروحيات الهجومية... 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T10:24+0000

2023-04-26T10:24+0000

2023-04-26T10:24+0000

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وتمثل "مي – 35" واحدة من المروحيات الروسية الخارقة وتصنف ضمن المروحيات المتعددة المهام، التي لا يوجد لها مثيل في العالم، حسبما ذكر موقع "روشن هليكوبتر" الروسي.ولفت الموقع إلى أن "مي – 35" بنسختها المطورة التي تحمل اسم "مي – 35 بي" التي تسهم في زيادة قدرة الجيوش على نقل القوات البرية والمهام الخاصة بها، إضافة إلى تنفيذ مهام البحث والإنقاذ.كما يمكن استخدام مروحيات "مي – 35" في مهام الدعم الجوي للقوات البرية ليلا ونهارا وتدمير قوات العدو خلال مهام الإنزال البحري.ويمكن للمروحية الروسية نقل العتاد العسكري داخل بدن الطائرة أو عن طريق التعليق في الخارج، كما يمكن استخدامها في مهام الاستطلاع الجوي ومهام الإخلاء الجوي للمصابين.وإضافة إلى المهام القتالية التي يمكن استخدام "مي – 35" لتنفيذها، فإنه يمكن استخدامها في مهام أخرى تشمل نقل قوات المظلات بكامل عتادها إلى مناطق العمليات العسكرية وساحات القتال التي لا يمكن الوصول إليها بوسائل النقل البرية.ويمكن لـ "مي – 35" أن تنقل حمولة داخلية تصل إلى 15 طنا من العتاد العسكرية أو حمولة خارجية تصل إلى 2.4 طن.وتمتلك "مي – 35" أنظمة حرب إلكترونية متطورة لتأمينها من وسائل العدو الهجومية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، إضافة إلى تسليح متنوع.ما هي أبرز المواصفات الفنية للمروحية "مي – 35 بي"؟ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو للمروحية المتعددة الأغراض "مي – 35" خلال تنفذ مهام في منطقة العمليات الخاصة، شملت تدمير مواقع المسلحين الأوكرانيين، مشيرةً إلى أن المروحية الهجومية المتعددة الأغراض كانت تحلق على ارتفاع منخفض للغاية حتى تتفادى أنظمة الدفاع الجوي للعدو وتحول دون اكتشافها.

https://sputnikarabic.ae/20230425/مي-35-تحلق-على-علو-منخفض-لتفادي-ضربات-الدفاع-الجوي-الأوكراني-فيديو--1076271081.html

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا