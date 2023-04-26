https://sputnikarabic.ae/20230426/مرتزقة-فرنسيون-يطلقون-النار-على-أسرى-روس-من-مسافة-قريبة-1076304626.html
مرتزقة فرنسيون يطلقون النار على أسرى روس من مسافة قريبة
مرتزقة فرنسيون يطلقون النار على أسرى روس من مسافة قريبة
أفادت لجنة التحقيق الروسية عبر قناتها على تلغرام، أن مرتزقة فرنسيين أطلقوا النار على أسرى حرب روس من مسافة قريبة. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T10:21+0000
2023-04-26T10:21+0000
2023-04-26T10:21+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102286/26/1022862606_0:174:3073:1902_1920x0_80_0_0_8af8af2a680bf28b6b10ccf9675153d7.jpg
وقالت: "محققو لجنة التحقيق الروسية سيحققون في جرائم المرتزقة الفرنسيين ضد أسرى الحرب الروس. ستحدد لجنة التحقيق الروسية جميع ملابسات الحادث من أجل تقديم المتورطين في الجريمة إلى العدالة".وأشارت اللجنة إلى أن أحد المسلحين نشر صورة إعدام على مسافة قريبة لثلاثة سجناء روس.وبحسب لجنة التحقيق، فقد شارك مرتزقة فرنسيون في المعارك بجانب كييف ضمن فوج آزوف واللواء 92 من القوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230318/الجيش-الروسي-يدمر-مجمعا-للمرتزقة-الأجانب-في-مدينة-زابوروجيه-1074877433.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102286/26/1022862606_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5c468e015758b7694e6f0cf645d58022.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مرتزقة فرنسيون يطلقون النار على أسرى روس من مسافة قريبة
تابعنا عبر
أفادت لجنة التحقيق الروسية عبر قناتها على تلغرام، أن مرتزقة فرنسيين أطلقوا النار على أسرى حرب روس من مسافة قريبة.
وقالت: "محققو لجنة التحقيق الروسية سيحققون في جرائم المرتزقة الفرنسيين ضد أسرى الحرب الروس. ستحدد لجنة التحقيق الروسية جميع ملابسات الحادث من أجل تقديم المتورطين في الجريمة إلى العدالة".
وأشارت اللجنة إلى أن أحد المسلحين نشر صورة إعدام على مسافة قريبة لثلاثة سجناء روس.
وبحسب لجنة التحقيق، فقد شارك مرتزقة فرنسيون
في المعارك بجانب كييف ضمن فوج آزوف واللواء 92 من القوات المسلحة الأوكرانية.