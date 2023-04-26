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https://sputnikarabic.ae/20230426/مرتزقة-فرنسيون-يطلقون-النار-على-أسرى-روس-من-مسافة-قريبة-1076304626.html
مرتزقة فرنسيون يطلقون النار على أسرى روس من مسافة قريبة
مرتزقة فرنسيون يطلقون النار على أسرى روس من مسافة قريبة
أفادت لجنة التحقيق الروسية عبر قناتها على تلغرام، أن مرتزقة فرنسيين أطلقوا النار على أسرى حرب روس من مسافة قريبة. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T10:21+0000
2023-04-26T10:21+0000
العالم
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وقالت: "محققو لجنة التحقيق الروسية سيحققون في جرائم المرتزقة الفرنسيين ضد أسرى الحرب الروس. ستحدد لجنة التحقيق الروسية جميع ملابسات الحادث من أجل تقديم المتورطين في الجريمة إلى العدالة".وأشارت اللجنة إلى أن أحد المسلحين نشر صورة إعدام على مسافة قريبة لثلاثة سجناء روس.وبحسب لجنة التحقيق، فقد شارك مرتزقة فرنسيون في المعارك بجانب كييف ضمن فوج آزوف واللواء 92 من القوات المسلحة الأوكرانية.
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العالم

مرتزقة فرنسيون يطلقون النار على أسرى روس من مسافة قريبة

10:21 GMT 26.04.2023
© Sputnik . Nikolay Chijnyak / الانتقال إلى بنك الصورقوات خاصة روسية
قوات خاصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik . Nikolay Chijnyak
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أفادت لجنة التحقيق الروسية عبر قناتها على تلغرام، أن مرتزقة فرنسيين أطلقوا النار على أسرى حرب روس من مسافة قريبة.
وقالت: "محققو لجنة التحقيق الروسية سيحققون في جرائم المرتزقة الفرنسيين ضد أسرى الحرب الروس. ستحدد لجنة التحقيق الروسية جميع ملابسات الحادث من أجل تقديم المتورطين في الجريمة إلى العدالة".
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وأشارت اللجنة إلى أن أحد المسلحين نشر صورة إعدام على مسافة قريبة لثلاثة سجناء روس.
وبحسب لجنة التحقيق، فقد شارك مرتزقة فرنسيون في المعارك بجانب كييف ضمن فوج آزوف واللواء 92 من القوات المسلحة الأوكرانية.
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