https://sputnikarabic.ae/20230426/مستشار-خامنئي-أمريكا-لن-تبقى-قوة-عظمى-وقدرتها-العسكرية-والاقتصادية-بدأت-بالتراجع-1076314114.html
مستشار خامنئي: أمريكا لن تبقى قوة عظمى وقدرتها العسكرية والاقتصادية بدأت بالتراجع
مستشار خامنئي: أمريكا لن تبقى قوة عظمى وقدرتها العسكرية والاقتصادية بدأت بالتراجع
أكد كبير مستشاري المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي، أن "أمريكا لن تبقى قوة عظمى". 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T12:13+0000
2023-04-26T12:13+0000
2023-04-26T12:13+0000
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وقال اللواء صفوي، في تصريحات مع قناة "العالم"، إن "قدرة الأمريكيين والإسرائيليين العسكرية والاقتصادية بدأت بالتراجع"، مؤكدا أن "إيران ستتحول إلى قوة مهمة في منطقة غرب آسيا في المستقبل".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال إن النظام الأمريكي هو عراب تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا).ونشر كنعاني تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن تصريحات روبرت كينيدي، المرشح الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية للعام 2024، بأن "نحن أنشأنا داعش" هو إعادة تأكيد لحقيقة أن النظام الأمريكي هو الأب الروحي للتنظيم الإرهابي.وقال: "لا شك أن أمريكا هي التي صنعت داعش، لكن لمن يغضون أبصارهم عن الحقيقة، تصريح روبرت كينيدي، ابن شقيق جون كينيدي والمرشح لرئاسة الولايات المتحدة للعام المقبل، بأننا [أنشأنا داعش]، هو إعادة تأكيد لحقيقة أن النظام الأمريكي هو الأب الروحي لداعش".واستشهد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بمقطع فيديو روبرت كينيدي، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2024، ويوضح من خلاله أن بلاده هي من صنعت "داعش".
https://sputnikarabic.ae/20230423/الحرس-الثوري-أي-عمليات-نفذتها-إسرائيل-ضد-إيران-وأصدقائها-في-المنطقة-قد-تم-الرد-عليها-دون-استثناء-1076207683.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
مستشار خامنئي: أمريكا لن تبقى قوة عظمى وقدرتها العسكرية والاقتصادية بدأت بالتراجع
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أكد كبير مستشاري المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي، أن "أمريكا لن تبقى قوة عظمى".
وقال اللواء صفوي، في تصريحات مع قناة "العالم"، إن "قدرة الأمريكيين والإسرائيليين العسكرية والاقتصادية بدأت بالتراجع"، مؤكدا أن "إيران ستتحول إلى قوة مهمة في منطقة غرب آسيا في المستقبل".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال إن النظام الأمريكي هو عراب تنظيم "داعش"
(المحظور في روسيا).
ونشر كنعاني تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن تصريحات روبرت كينيدي، المرشح الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية للعام 2024، بأن "نحن أنشأنا داعش" هو إعادة تأكيد لحقيقة أن النظام الأمريكي هو الأب الروحي للتنظيم الإرهابي.
وقال: "لا شك أن أمريكا هي التي صنعت داعش
، لكن لمن يغضون أبصارهم عن الحقيقة، تصريح روبرت كينيدي، ابن شقيق جون كينيدي والمرشح لرئاسة الولايات المتحدة للعام المقبل، بأننا [أنشأنا داعش]، هو إعادة تأكيد لحقيقة أن النظام الأمريكي هو الأب الروحي لداعش".
واستشهد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
بمقطع فيديو روبرت كينيدي، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2024، ويوضح من خلاله أن بلاده هي من صنعت "داعش".