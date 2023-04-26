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https://sputnikarabic.ae/20230426/مسلحون-موالون-للجيش-الأمريكي-يعتدون-بالضرب-على-عميد-كلية-جامعية-شرقي-سوريا-1076319396.html
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتدون بالضرب على عميد كلية جامعية شرقي سوريا
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتدون بالضرب على عميد كلية جامعية شرقي سوريا
أصيب عميد كلية الزراعة في محافظة الحسكة السورية بجروح في الرأس، بعد تعرضه للضرب من قبل مسلحين موالين للجيش الأمريكي، وذلك ضمن سياسية التضييق وعرقلة التعليم... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T13:58+0000
2023-04-26T13:58+0000
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وأفادت مصادر طبية في مدينة الحسكة لــ"سبوتنيك"، أن عميد كلية الزراعة في الحسكة في فرع جامعة الفرات الحكومية، الدكتور قصي العمر، أصيب بجروح في الرأس وسحجات في الرقبة، بعد تعرضه لاعتداء بالضرب من قبل شخصين اقتحما مكتبه في مبنى الكلية، اليوم الأربعاء.وقال مصدر في فرع جامعة الفرات الحكومية لــ"سبوتنيك"، إن شخصين اقتحما مكتب الدكتور قصي العمر، عميد كلية الهندسة الزراعية الواقعة في حي الكلاسة، الذي يسيطر عليه قوات "قسد"، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب مستخدمين إحدى الأدوات المكتبية، ما أدى لإصابته بجروح تم نقله على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.ولفت المصدر أن الشخصين من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، حيث قاموا بتحطيم المكتب والاعتداء على العلم الوطني وصورة رئيس الجمهورية العربية السورية.يشار إلى أن الكليات الجامعية والمدارس الحكومية السورية في محافظة الحسكة، تعرضت للتدمير والتخريب والاستيلاء من قبل الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له في قوات "قسد" خلال السنوات الماضية، كما تعرضت الكوادر التدريسية والتعليمية للتضيق والاعتقال والضرب والاعتداء.
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتدون بالضرب على عميد كلية جامعية شرقي سوريا

13:58 GMT 26.04.2023
© Sputnik . Sputnikمسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتدون بالضرب على عميد كلية جامعية شرقي سوريا
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتدون بالضرب على عميد كلية جامعية شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
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حصري
أصيب عميد كلية الزراعة في محافظة الحسكة السورية بجروح في الرأس، بعد تعرضه للضرب من قبل مسلحين موالين للجيش الأمريكي، وذلك ضمن سياسية التضييق وعرقلة التعليم والتربية في كافة مراحلها.
وأفادت مصادر طبية في مدينة الحسكة لــ"سبوتنيك"، أن عميد كلية الزراعة في الحسكة في فرع جامعة الفرات الحكومية، الدكتور قصي العمر، أصيب بجروح في الرأس وسحجات في الرقبة، بعد تعرضه لاعتداء بالضرب من قبل شخصين اقتحما مكتبه في مبنى الكلية، اليوم الأربعاء.
© Sputnik . Sputnikمسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتدون بالضرب على عميد كلية جامعية شرقي سوريا
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتدون بالضرب على عميد كلية جامعية شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتدون بالضرب على عميد كلية جامعية شرقي سوريا
© Sputnik . Sputnik
وقال مصدر في فرع جامعة الفرات الحكومية لــ"سبوتنيك"، إن شخصين اقتحما مكتب الدكتور قصي العمر، عميد كلية الهندسة الزراعية الواقعة في حي الكلاسة، الذي يسيطر عليه قوات "قسد"، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب مستخدمين إحدى الأدوات المكتبية، ما أدى لإصابته بجروح تم نقله على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
© Sputnik . Sputnikمسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتدون بالضرب على عميد كلية جامعية شرقي سوريا
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتدون بالضرب على عميد كلية جامعية شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتدون بالضرب على عميد كلية جامعية شرقي سوريا
© Sputnik . Sputnik
ولفت المصدر أن الشخصين من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، حيث قاموا بتحطيم المكتب والاعتداء على العلم الوطني وصورة رئيس الجمهورية العربية السورية.
يشار إلى أن الكليات الجامعية والمدارس الحكومية السورية في محافظة الحسكة، تعرضت للتدمير والتخريب والاستيلاء من قبل الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له في قوات "قسد" خلال السنوات الماضية، كما تعرضت الكوادر التدريسية والتعليمية للتضيق والاعتقال والضرب والاعتداء.
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