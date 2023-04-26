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https://sputnikarabic.ae/20230426/مصر-عدد-القادمين-من-السودان-برا-يتجاوز-10-آلاف-في-5-أيام-1076300910.html
مصر: عدد القادمين من السودان برا يتجاوز 10 آلاف في 5 أيام
مصر: عدد القادمين من السودان برا يتجاوز 10 آلاف في 5 أيام
أعلنت وزارة النقل المصرية، اليوم الأربعاء، قدوم أكثر من 10 آلاف شخص من السودان إلى مصر، من مختلف الجنسيات عبر المنافذ البرية، خلال فترة الـ5 أيام الماضية. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T09:41+0000
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وقالت الوزارة في بيان إن "إجمالي عدد العائدين من السودان عبر منفذ قسطل البري، خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل/نيسان 2023، بلغ 1297 عائداً من مختلف الجنسيات".وأضاف البيان أن العائدين من السودان من مختلف الجنسيات عبر منفذ أرقين البري، خلال الفترة نفسها، بلغوا 8897 شخصا.وأكد البيان أن السفارات الأجنبية في مصر، قامت بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والنقل والجهات المعنية في مصر لاستقبال مواطنيهم العائدين.وشدد على سرعة إنهاء جميع إجراءات الوصول وتقديم كل أنواع الدعم لهم، وكذلك التنسيق معهم لتوفير الوجبات والأدوية اللازمة لهم، كما تم إعفاء الأشخاص ممن لا يملكون نقوداً لدفع رسوم الوصول.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 12، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230425/مصر-تجلي-1539-من-مواطنيها-المتواجدين-في-السودان-حتى-الآن-1076283505.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار

مصر: عدد القادمين من السودان برا يتجاوز 10 آلاف في 5 أيام

09:41 GMT 26.04.2023
© AFP 2023 / Aris Messinisإجلاء رعايا الدول الأوروبية من السودان - اليونان
إجلاء رعايا الدول الأوروبية من السودان - اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023 / Aris Messinis
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أعلنت وزارة النقل المصرية، اليوم الأربعاء، قدوم أكثر من 10 آلاف شخص من السودان إلى مصر، من مختلف الجنسيات عبر المنافذ البرية، خلال فترة الـ5 أيام الماضية.
وقالت الوزارة في بيان إن "إجمالي عدد العائدين من السودان عبر منفذ قسطل البري، خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل/نيسان 2023، بلغ 1297 عائداً من مختلف الجنسيات".

وأضاف البيان أن العائدين من السودان من مختلف الجنسيات عبر منفذ أرقين البري، خلال الفترة نفسها، بلغوا 8897 شخصا.

وأكد البيان أن السفارات الأجنبية في مصر، قامت بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والنقل والجهات المعنية في مصر لاستقبال مواطنيهم العائدين.
وشدد على سرعة إنهاء جميع إجراءات الوصول وتقديم كل أنواع الدعم لهم، وكذلك التنسيق معهم لتوفير الوجبات والأدوية اللازمة لهم، كما تم إعفاء الأشخاص ممن لا يملكون نقوداً لدفع رسوم الوصول.
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أمس, 17:20 GMT
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 12، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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