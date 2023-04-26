https://sputnikarabic.ae/20230426/مطالبات-بتدخل-أمريكي-لترسيم-حدود-أوكرانيا-1076324807.html

مطالبات بتدخل أمريكي لترسيم حدود أوكرانيا

مطالبات بتدخل أمريكي لترسيم حدود أوكرانيا

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T14:43+0000

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راديو

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مطالبات بتدخل أمريكي لترسيم حدود أوكرانيا مطالبات بتدخل أمريكي لترسيم حدود أوكرانيا

مشرعون أمريكيون يقدمون مشروعا حول عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991. ويقول الخبير في الشأن الروسي، فائز حوالة:لافروف يبحث مع وزير الخارجية الفلسطيني ممارسات إسرائيل. وهو ما قال عنه رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني، صادق أبو عامر: سوريا تتهم الاتحاد الأوروبي بتضييق الخناق على الشعب السوري. وقال عن هذا الموضوع الخبير الاقتصادي، علاء أصفري:روسيا تبدي استعدادها لتسوية في السودان. عن هذا قال الكاتب والباحث السياسي، خالد الفكي:الوزير هكتور حجار يدعو الأمم المتحدة لعدم التصريح في ملف النازحين السوريين. ويقول وزير النازحين اللبناني عصام شرف الدين، لبرنامجنا:تعمل الولايات المتحدة مع المغرب لجعل المحيط الأطلسي منطقة فرص. ويقول الخبير الاقتصادي المغربي، الفقير المهدي لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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