https://sputnikarabic.ae/20230426/مطالبات-بتدخل-أمريكي-لترسيم-حدود-أوكرانيا-1076324807.html
مطالبات بتدخل أمريكي لترسيم حدود أوكرانيا
مطالبات بتدخل أمريكي لترسيم حدود أوكرانيا
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T14:43+0000
2023-04-26T14:43+0000
2023-04-26T14:43+0000
راديو
بلا قيود
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مطالبات بتدخل أمريكي لترسيم حدود أوكرانيا
مطالبات بتدخل أمريكي لترسيم حدود أوكرانيا
مشرعون أمريكيون يقدمون مشروعا حول عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991. ويقول الخبير في الشأن الروسي، فائز حوالة:لافروف يبحث مع وزير الخارجية الفلسطيني ممارسات إسرائيل. وهو ما قال عنه رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني، صادق أبو عامر: سوريا تتهم الاتحاد الأوروبي بتضييق الخناق على الشعب السوري. وقال عن هذا الموضوع الخبير الاقتصادي، علاء أصفري:روسيا تبدي استعدادها لتسوية في السودان. عن هذا قال الكاتب والباحث السياسي، خالد الفكي:الوزير هكتور حجار يدعو الأمم المتحدة لعدم التصريح في ملف النازحين السوريين. ويقول وزير النازحين اللبناني عصام شرف الدين، لبرنامجنا:تعمل الولايات المتحدة مع المغرب لجعل المحيط الأطلسي منطقة فرص. ويقول الخبير الاقتصادي المغربي، الفقير المهدي لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
مطالبات بتدخل أمريكي لترسيم حدود أوكرانيا
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
مشرعون أمريكيون يقدمون مشروعا حول عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991. ويقول الخبير في الشأن الروسي، فائز حوالة:
"تحاول الإدارة الأمريكية أن تتدخل في شؤون الدول الأخرى، بدون أي مسوغ قانوني، وهذا الأمر مرفوض تماما من قبل الجميع بما فيهم روسيا".
لافروف يبحث مع وزير الخارجية الفلسطيني ممارسات إسرائيل. وهو ما قال عنه رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني، صادق أبو عامر:
"روسيا لم تقصر مع الفلسطينيين لكنها بحاجة لمساندة دولية وأممية لأنها وحدها لا تستطيع الضغط على الإسرائيليين".
سوريا تتهم الاتحاد الأوروبي بتضييق الخناق على الشعب السوري. وقال عن هذا الموضوع الخبير الاقتصادي، علاء أصفري:
"الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطات جديدة على سوريا ونأمل أن التقارب مع الدول العربية سيساعدنا على تجاوز أزماتنا".
روسيا تبدي استعدادها لتسوية في السودان. عن هذا قال الكاتب والباحث السياسي، خالد الفكي:
"السودانيون يماطلون، الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية تحث الطرفان على الهدنة وأصبحنا مسرح كبير للتنافس الدولي والإقليمي، روسيا حريصة على البقاء في السودان لتستطيع قراءة المشهد قراءة استخبارية تمكنها من استخدام القرار المناسب".
الوزير هكتور حجار يدعو الأمم المتحدة لعدم التصريح في ملف النازحين السوريين. ويقول وزير النازحين اللبناني عصام شرف الدين، لبرنامجنا:
"حل المشكلة يتطلب قرارا سياسيا، ونتمنى أن يكون هناك تفعيل لهذا الملف، ونحن محميون بالقانون الدولي، ولنا حق التواصل مع الدولة السورية، دون العودة إلى مفوضية شؤون اللاجئين".
تعمل الولايات المتحدة مع المغرب لجعل المحيط الأطلسي منطقة فرص. ويقول الخبير الاقتصادي المغربي، الفقير المهدي لبرنامجنا:
"تعزيز العلاقات الأمريكية المغربية ليست موجهة ضد أحد من الدول الأخرى، والمملكة تسعى لأن تكون دولة اقتصادية رائدة في المنطقة".
التفاصيل في الملف الصوتي...