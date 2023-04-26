https://sputnikarabic.ae/20230426/معدل--زيادة-تصدير-الحبوب-الأوكرانية-إلى-الدول-المجاورة-1076320597.html

معدل زيادة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الدول المجاورة

معدل زيادة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الدول المجاورة

قال غينادي غاتيلوف، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، إن روسيا لم تقرر بعد تمديد صفقة الحبوب، وأن تصرفات أوكرانيا تهدد... 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T13:44+0000

2023-04-26T13:44+0000

2023-04-26T13:44+0000

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وأفاد غاتيلوف للصحفين المعتمدين من قبل الأمم المتحدة، بأن "تصرفات أوكرانيا في ميناء أوديسا تهدد تمديد صفقة الحبوب بعد 18 مايو، لكن روسيا لم تتخذ أي قرارات بعد".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنه في 23 مارس/ آذار و 24 أبريل/ نيسان، انتُهكت الضمانات المتعلقة بعدم استخدام الممر الإنساني، حيث هاجمت أوكرانيا النقاط الأساسية والبنية التحتية المدنية للقرم.وتنص اتفاقية الحبوب، التي تم توقيعها في 22 يوليو/تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وابتداءً من 18 مارس 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يومًا حتى 18 مايو/ أيار، وتصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يومًا.وتشاهدون في الرسم البياني، الذي أعده فريق "سبوتنيك"، معدل زيادة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الدول المجاورة.

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