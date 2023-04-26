https://sputnikarabic.ae/20230426/معدل--زيادة-تصدير-الحبوب-الأوكرانية-إلى-الدول-المجاورة-1076320597.html
معدل زيادة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الدول المجاورة
معدل زيادة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الدول المجاورة
قال غينادي غاتيلوف، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، إن روسيا لم تقرر بعد تمديد صفقة الحبوب، وأن تصرفات أوكرانيا تهدد... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T13:44+0000
2023-04-26T13:44+0000
2023-04-26T13:44+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076320044_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_91a0a441c9b4729e571fac3054d8aac5.png
وأفاد غاتيلوف للصحفين المعتمدين من قبل الأمم المتحدة، بأن "تصرفات أوكرانيا في ميناء أوديسا تهدد تمديد صفقة الحبوب بعد 18 مايو، لكن روسيا لم تتخذ أي قرارات بعد".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنه في 23 مارس/ آذار و 24 أبريل/ نيسان، انتُهكت الضمانات المتعلقة بعدم استخدام الممر الإنساني، حيث هاجمت أوكرانيا النقاط الأساسية والبنية التحتية المدنية للقرم.وتنص اتفاقية الحبوب، التي تم توقيعها في 22 يوليو/تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وابتداءً من 18 مارس 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يومًا حتى 18 مايو/ أيار، وتصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يومًا.وتشاهدون في الرسم البياني، الذي أعده فريق "سبوتنيك"، معدل زيادة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الدول المجاورة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076320044_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2a022e549b9c496217f5bfcdc3a5714f.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
معدل زيادة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الدول المجاورة
تابعنا عبر
قال غينادي غاتيلوف، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، إن روسيا لم تقرر بعد تمديد صفقة الحبوب، وأن تصرفات أوكرانيا تهدد ذلك.
وأفاد غاتيلوف للصحفين المعتمدين من قبل الأمم المتحدة، بأن "تصرفات أوكرانيا في ميناء أوديسا تهدد تمديد صفقة الحبوب
بعد 18 مايو، لكن روسيا لم تتخذ أي قرارات بعد".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنه في 23 مارس/ آذار و 24 أبريل/ نيسان، انتُهكت الضمانات المتعلقة بعدم استخدام الممر الإنساني
، حيث هاجمت أوكرانيا النقاط الأساسية والبنية التحتية المدنية للقرم.
وتنص اتفاقية الحبوب، التي تم توقيعها في 22 يوليو/تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة
على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وابتداءً من 18 مارس 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يومًا حتى 18 مايو/ أيار، وتصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يومًا.
وتشاهدون في الرسم البياني، الذي أعده فريق "سبوتنيك"، معدل زيادة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الدول المجاورة.