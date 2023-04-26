https://sputnikarabic.ae/20230426/معهد-جوكوفسكي-للطيران-في-روسيا-يؤكد-عدم-مواجهته-مشكلات-بسبب-العقوبات-الغربية-فيديو--1076315606.html
معهد "جوكوفسكي" للطيران في روسيا يؤكد عدم مواجهته مشكلات بسبب العقوبات الغربية... فيديو
معهد "جوكوفسكي" للطيران في روسيا يؤكد عدم مواجهته مشكلات بسبب العقوبات الغربية... فيديو
أكد المعهد المركزي لديناميكيات الهواء في موسكو الذي يحمل اسم "جوكوفسكي للطيران"، عدم مواجهة أي مشكلات بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T12:46+0000
2023-04-26T12:46+0000
2023-04-26T12:46+0000
مجتمع
روسيا
تقارير سبوتنيك
موسكو
علوم
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وقال خبراء المعهد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنهم لا يواجهون أي مشاكل بسبب العقوبات الغربية على معدات الطيران.وينفذ المعهد المركزي لديناميكيات الهواء في موسكو اختبارات على جهاز لولبي جديد يحمل اسم "شي 5" بهدف دراسة حالات الهبوط المفاجئ للطائرات أو حركتها أثناء تنفيذ المناورات العالية السرعة والمعقدة.وتهدف الاختبارات إلى تصميم نماذج طائرات تتمتع بديناميكية هواء عالية محسنة من خلال التجارب التي تطبق على النماذج الأولية المصغرة.
https://sputnikarabic.ae/20230426/شي-5-تقنية-روسية-لدراسة-الهبوط-المفاجئ-للطائرات-عند-المناورات-المعقدة-فيديو-1076313766.html
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روسيا, تقارير سبوتنيك, موسكو, علوم
روسيا, تقارير سبوتنيك, موسكو, علوم
معهد "جوكوفسكي" للطيران في روسيا يؤكد عدم مواجهته مشكلات بسبب العقوبات الغربية... فيديو
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أكد المعهد المركزي لديناميكيات الهواء في موسكو الذي يحمل اسم "جوكوفسكي للطيران"، عدم مواجهة أي مشكلات بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا.
وقال خبراء المعهد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنهم لا يواجهون أي مشاكل بسبب العقوبات الغربية على معدات الطيران.
وأشار الخبراء إلى أنه على سبيل المثال، بالنسبة لجهاز محاكاة الطيران"MC-21"، يمكن "شراء معظم الأجزاء من خلال موردين بالوكالة في بلدان ثالثة".
وينفذ المعهد المركزي لديناميكيات الهواء في موسكو اختبارات على جهاز لولبي جديد يحمل اسم "شي 5" بهدف دراسة حالات الهبوط المفاجئ للطائرات أو حركتها أثناء تنفيذ المناورات العالية السرعة والمعقدة.
وتهدف الاختبارات إلى تصميم نماذج طائرات تتمتع بديناميكية هواء عالية محسنة من خلال التجارب التي تطبق على النماذج الأولية المصغرة.