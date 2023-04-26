https://sputnikarabic.ae/20230426/معهد-جوكوفسكي-للطيران-يختبر-نماذج-طائرات-إم-سي-21-وسوخوي-سوبرجيت-1076329234.html
معهد "جوكوفسكي" للطيران يختبر نماذج طائرات "إم سي-21" و"سوخوي سوبرجيت"
معهد "جوكوفسكي" للطيران يختبر نماذج طائرات "إم سي-21" و"سوخوي سوبرجيت"
قام المعهد المركزي لديناميكيات الهواء في موسكو، الذي يحمل اسم "جوكوفسكي للطيران"، باختبار نماذج طائرات من نوع "إم سي-21" و"سوخوي سوبرجيت" في تدفقات نفق الرياح. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T15:30+0000
2023-04-26T15:30+0000
2023-04-26T15:37+0000
مجتمع
علوم
روسيا
حصري
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وأظهرت الصور التي التقطها مراسل "سبوتنيك" من المعهد، اليوم الأربعاء، وجود حجرة ضخمة مخصصة لمرور الهواء بسرعة عالية، بهدف اختبار النماذج الضخمة، مع وجود نماذج طائرات صغيرة وكبيرة بالحجم الطبيعي.وتساعد هذه التقنيات العلماء على تطوير هياكل الطائرات وجعلها أكثر ديناميكية بالنسبة للهواء خلال تحلقيها في السماء بسرعات عالية.وتساعد هذه التقنيات على تصميم طائرات تتمتع بأقل قدر من الاحتكاك وأكبر سرعة ممكنة، بالإضافة إلى ذلك، تحسن من قدرة الطيارين على التعامل مع طائراتهم في الحالات الحرجة.
https://sputnikarabic.ae/20230426/معهد-جوكوفسكي-للطيران-في-روسيا-يؤكد-عدم-مواجهته-مشكلات-بسبب-العقوبات-الغربية-فيديو--1076315606.html
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علوم, روسيا, حصري
معهد "جوكوفسكي" للطيران يختبر نماذج طائرات "إم سي-21" و"سوخوي سوبرجيت"
15:30 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 15:37 GMT 26.04.2023) تابعنا عبر
حصري
قام المعهد المركزي لديناميكيات الهواء في موسكو، الذي يحمل اسم "جوكوفسكي للطيران"، باختبار نماذج طائرات من نوع "إم سي-21" و"سوخوي سوبرجيت" في تدفقات نفق الرياح.
وأظهرت الصور التي التقطها مراسل "سبوتنيك" من المعهد، اليوم الأربعاء، وجود حجرة ضخمة مخصصة لمرور الهواء بسرعة عالية، بهدف اختبار النماذج الضخمة، مع وجود نماذج طائرات صغيرة وكبيرة بالحجم الطبيعي.
وينفذ المعهد بإشراف علماء مختصين وباحثين، تركيبات وحالات خاصة تحاكي الأوضاع الحرجة، عن طريق تغيير زوايا وأوضاع الطائرات في الحالات الحرجة.
وتساعد هذه التقنيات العلماء على تطوير هياكل الطائرات وجعلها أكثر ديناميكية بالنسبة للهواء خلال تحلقيها في السماء بسرعات عالية.
وتساعد هذه التقنيات على تصميم طائرات تتمتع بأقل قدر من الاحتكاك وأكبر سرعة ممكنة، بالإضافة إلى ذلك، تحسن من قدرة الطيارين على التعامل مع طائراتهم في الحالات الحرجة.