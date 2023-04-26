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https://sputnikarabic.ae/20230426/مناطق-اقتصادية-جديدة-في-السعودية-1076313094.html
مناطق اقتصادية جديدة في السعودية
مناطق اقتصادية جديدة في السعودية
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة في المملكة، بهدف تنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T11:55+0000
2023-04-26T11:55+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة ستكون في مواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال مدينة جدة.
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انفوجرافيك, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, инфографика
انفوجرافيك, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, инфографика

مناطق اقتصادية جديدة في السعودية

11:55 GMT 26.04.2023
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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة في المملكة، بهدف تنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.
مناطق اقتصادية جديدة في السعودية - سبوتنيك عربي
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة ستكون في مواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال مدينة جدة.
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