https://sputnikarabic.ae/20230426/مناطق-اقتصادية-جديدة-في-السعودية-1076313094.html
مناطق اقتصادية جديدة في السعودية
مناطق اقتصادية جديدة في السعودية
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة في المملكة، بهدف تنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T11:55+0000
2023-04-26T11:55+0000
2023-04-26T11:55+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076310384_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_f3cc6096281f4e1b87c198a229b0f0c5.png
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة ستكون في مواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال مدينة جدة.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076310384_355:0:1412:793_1920x0_80_0_0_2a7d674b28bca7d24b0121026cbd0ca7.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, инфографика
انفوجرافيك, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, инфографика
مناطق اقتصادية جديدة في السعودية
تابعنا عبر
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة في المملكة، بهدف تنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة ستكون في مواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال مدينة جدة.