https://sputnikarabic.ae/20230426/مندوبة-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-موسكو-مستعدة-للمساعدة-في-حل-الوضع-في-السودان-1076286226.html
موسكو تعلن استعدادها المساعدة في تسوية الوضع الحالي في السودان
موسكو تعلن استعدادها المساعدة في تسوية الوضع الحالي في السودان
صرحت نائبة الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن روسيا مستعدة للمساعدة في تسوية الوضع الحالي... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T01:05+0000
2023-04-26T01:05+0000
2023-04-26T01:10+0000
روسيا
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
المجلس السيادي في السودان
الفترة الانتقالية في السودان
أخبار العالم العربي
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وقالت يفستيغنييفا: "نحث الأطراف المتصارعة على التصرف بإرادة سياسية واتخاذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار. نعتقد أن أي خلافات يمكن تسويتها على طاولة المفاوضات".وأضافت أن روسيا ترغب في تأكيد استعدادها الثابتة لمواصلة مساعدة السودان الصديقة في التغلب على التحديات الحالية والعودة إلى مسار السلام والتنمية المستدامة.وتشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية، منذ 15 نيسان/أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ أسفرت، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل أكثر من 420 شخصاً وإصابة 3700 آخرين، بينهم عمال إغاثة.
https://sputnikarabic.ae/20230425/إعلام-الرئيس-السوداني-المعزول-يتلقى-الرعاية-الطبية-في-مستشفى-السلاح-الطبي-بالخرطوم-حتى-الآن-1076284322.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, أخبار العالم العربي
روسيا, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, أخبار العالم العربي
موسكو تعلن استعدادها المساعدة في تسوية الوضع الحالي في السودان
01:05 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 01:10 GMT 26.04.2023) تابعنا عبر
صرحت نائبة الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن روسيا مستعدة للمساعدة في تسوية الوضع الحالي في السودان.
وقالت يفستيغنييفا: "نحث الأطراف المتصارعة على التصرف بإرادة سياسية واتخاذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار. نعتقد أن أي خلافات يمكن تسويتها على طاولة المفاوضات".
وأضافت أن روسيا ترغب في تأكيد استعدادها الثابتة لمواصلة مساعدة السودان الصديقة في التغلب على التحديات الحالية والعودة إلى مسار السلام والتنمية المستدامة.
وتشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية، منذ 15 نيسان/أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
؛ أسفرت، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل أكثر من 420 شخصاً وإصابة 3700 آخرين، بينهم عمال إغاثة.