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https://sputnikarabic.ae/20230426/نشوب-حريق-في-جناح-طائرة-أمريكية-فيديو-1076307168.html
نشوب حريق في جناح طائرة أمريكية... فيديو
نشوب حريق في جناح طائرة أمريكية... فيديو
وثقت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي حادثة اندلاع حريق في جناح طائرة مدنية تابعة لأحد الخطوط الجوية الأمريكية. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
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2023-04-26T11:24+0000
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فيما ظهرت الطائرة في مقطع آخر وهي تقلع من المدرج والنيران مشتعلة في الجناح.وتابعت: "لا أحد يعرف ما الذي يحدث، وأول ما يخطر في بال الجميع أن الطائرة سوف تنفجر".فيما علقت صديقتها: "على الرغم من أنهم أخمدوا الحريق وتمكنا من الخروج ولكني لم أرغب أن تكون بداية عطلتي بهذا الشكل".
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نشوب حريق في جناح طائرة أمريكية... فيديو

11:24 GMT 26.04.2023
© AFP 2023 / Giuseppe Cacaceطائرة "بوينغ 777X"، خلال معرض "دبي للطيران 2021" في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021.
طائرة بوينغ 777X، خلال معرض دبي للطيران 2021 في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
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وثقت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي حادثة اندلاع حريق في جناح طائرة مدنية تابعة لأحد الخطوط الجوية الأمريكية.
فيما ظهرت الطائرة في مقطع آخر وهي تقلع من المدرج والنيران مشتعلة في الجناح.

وتحدثت إحدى المسافرات على متن الرحلة عن الحادثة بأن صوتا مخيفا صدر فجأة وتحول الموقف إلى مشهد مرعب، ثم انتاب الجميع الذعر.

وتابعت: "لا أحد يعرف ما الذي يحدث، وأول ما يخطر في بال الجميع أن الطائرة سوف تنفجر".
فيما علقت صديقتها: "على الرغم من أنهم أخمدوا الحريق وتمكنا من الخروج ولكني لم أرغب أن تكون بداية عطلتي بهذا الشكل".
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