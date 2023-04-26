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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230426/وزارة-الدفاع-الروسة-تحرير-40--جنديا-روسيا-من-الأسر-الأوكراني-1076322421.html
وزارة الدفاع الروسية: تحرير 40 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية: تحرير 40 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحرير أربعين جنديًا روسيًا من الأسر الأوكراني بعد مفاوضات، وسيتم نقل الجنود إلى العاصمة موسكو لتلقي المساعدات... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T14:02+0000
2023-04-26T14:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لعملية التفاوض، تم تحرير 40 جنديًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، بعد مفاوضات، وكانوا معرضين لخطر الموت في الأسر".وجرت آخر عملية تبادل للأسرى بين موسكو وكييف في 10 أبريل/ نيسان الجاري، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية الإفراج عن 106 جنود.تواصل القوات الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، وكما وصف الرئيس الروسي هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، موضحا أن العملية الخاصة "إجراء قسري، وروسيا لم يُترك لها الفرصة للقيام بخلاف ذلك، والمخاطر الأمنية التي نشأت، كان من المستحيل الرد عليها بوسائل أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230426/الرئيس-الصيني-يجري-محادثة-هاتفية-مع-نظيره-الأوكراني-1076309654.html
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وزارة الدفاع الروسية: تحرير 40 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا

14:02 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 14:24 GMT 26.04.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحرير أربعين جنديًا روسيًا من الأسر الأوكراني بعد مفاوضات، وسيتم نقل الجنود إلى العاصمة موسكو لتلقي المساعدات الطبية والنفسية اللازمة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لعملية التفاوض، تم تحرير 40 جنديًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، بعد مفاوضات، وكانوا معرضين لخطر الموت في الأسر".

وأضافت: "ستقوم طائرات النقل العسكري بتسليم المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل، في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، وسيتم تزويد جميع الأفراد العسكريين بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة".

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وجرت آخر عملية تبادل للأسرى بين موسكو وكييف في 10 أبريل/ نيسان الجاري، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية الإفراج عن 106 جنود.
تواصل القوات الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، وكما وصف الرئيس الروسي هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، موضحا أن العملية الخاصة "إجراء قسري، وروسيا لم يُترك لها الفرصة للقيام بخلاف ذلك، والمخاطر الأمنية التي نشأت، كان من المستحيل الرد عليها بوسائل أخرى".
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