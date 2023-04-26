https://sputnikarabic.ae/20230426/وزير-الداخلية-العراقي-شعبنا-بأطيافه-داعم-للقضية-الفلسطينية-1076340391.html
وزير الداخلية العراقي: شعبنا بأطيافه داعم للقضية الفلسطينية
وزير الداخلية العراقي: شعبنا بأطيافه داعم للقضية الفلسطينية
قال وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، إن الشعب العراقي بأطيافه كافة داعم للقضية الفلسطينية. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T19:23+0000
2023-04-26T19:23+0000
2023-04-26T19:23+0000
الأخبار
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1f/1069661831_0:61:1387:841_1920x0_80_0_0_d95e4a2e6c53dfb2061934ceed57c957.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، عن وزارة الداخلية العراقية، أن عبد الأمير الشمري، بحث مع نظيره الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون في المجالات والقضايا التي تخدم مصلحة البلدين الشقيقين.وأفادت الوكالة، في بيان عن وزارة الداخلية العراقية، أن تصريحات الشمري جاءت خلال استقباله زياد هب الريح، في العاصمة بغداد، حيث أكد له أن "الشعب العراقي بأطيافه كافة داعم للقضية الفلسطينية"، مثمنا العمق التاريخي الذي يربط العراق بفلسطين.وشدد وزير الداخلية العراقي على أن الأوضاع الأمنية في بلاده جيدة جدا، وأن قوات وزارته تسلمت الملف الأمني لخمس محافظات، والعمل مستمر في هذا المجال.ومن جانبه، أعرب الوزير الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، عن ارتياحه لوجوده في بغداد، موضحا أن تلك الزيارة لها آثار إيجابية مهمة جدا على الصعيد الإقليمي.ووصف وزير الداخلية الفلسطيني، العراق، بمصدر الصدق والقوة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلت من أجل القضاء على الإرهاب، معربا عن أمنياته للعراق وشعبه المزيد من الاستقرار، ومقدما شكره وتقديره للوزير العراقي على حسن الاستقبال والترحيب.وأوضح وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أن نظيره الفلسطيني زار مقر قيادة قوات الحدود في بغداد، وشاهد عرضا موجزا لإنجازات وبطولات قيادة قوات الحدود العراقية، في وقت اطلع على التحصينات الأمنية العراقية مع دول الجوار.
https://sputnikarabic.ae/20230415/البيان-الختامي-للاجتماع-التشاوري-في-السعودية-إدانة-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-المسجد-الأقصى-1075933157.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1f/1069661831_92:0:1295:902_1920x0_80_0_0_234af8783acab55dadb3558245179dc0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
وزير الداخلية العراقي: شعبنا بأطيافه داعم للقضية الفلسطينية
تابعنا عبر
قال وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، إن الشعب العراقي بأطيافه كافة داعم للقضية الفلسطينية.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، عن وزارة الداخلية العراقية، أن عبد الأمير الشمري، بحث مع نظيره الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون في المجالات والقضايا التي تخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
وأفادت الوكالة، في بيان عن وزارة الداخلية العراقية، أن تصريحات الشمري جاءت خلال استقباله زياد هب الريح، في العاصمة بغداد، حيث أكد له أن "الشعب العراقي بأطيافه كافة داعم للقضية الفلسطينية
"، مثمنا العمق التاريخي الذي يربط العراق بفلسطين.
وشدد وزير الداخلية العراقي على أن الأوضاع الأمنية في بلاده جيدة جدا، وأن قوات وزارته تسلمت الملف الأمني لخمس محافظات، والعمل مستمر في هذا المجال.
ومن جانبه، أعرب الوزير الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، عن ارتياحه لوجوده في بغداد، موضحا أن تلك الزيارة لها آثار إيجابية مهمة جدا على الصعيد الإقليمي.
ووصف وزير الداخلية الفلسطيني
، العراق، بمصدر الصدق والقوة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلت من أجل القضاء على الإرهاب، معربا عن أمنياته للعراق وشعبه المزيد من الاستقرار، ومقدما شكره وتقديره للوزير العراقي على حسن الاستقبال والترحيب.
وأوضح وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أن نظيره الفلسطيني زار مقر قيادة قوات الحدود في بغداد، وشاهد عرضا موجزا لإنجازات وبطولات قيادة قوات الحدود العراقية، في وقت اطلع على التحصينات الأمنية العراقية مع دول الجوار.