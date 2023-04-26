https://sputnikarabic.ae/20230426/وزير-الداخلية-العراقي-شعبنا-بأطيافه-داعم-للقضية-الفلسطينية-1076340391.html

وزير الداخلية العراقي: شعبنا بأطيافه داعم للقضية الفلسطينية

وزير الداخلية العراقي: شعبنا بأطيافه داعم للقضية الفلسطينية

قال وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، إن الشعب العراقي بأطيافه كافة داعم للقضية الفلسطينية. 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T19:23+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، عن وزارة الداخلية العراقية، أن عبد الأمير الشمري، بحث مع نظيره الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون في المجالات والقضايا التي تخدم مصلحة البلدين الشقيقين.وأفادت الوكالة، في بيان عن وزارة الداخلية العراقية، أن تصريحات الشمري جاءت خلال استقباله زياد هب الريح، في العاصمة بغداد، حيث أكد له أن "الشعب العراقي بأطيافه كافة داعم للقضية الفلسطينية"، مثمنا العمق التاريخي الذي يربط العراق بفلسطين.وشدد وزير الداخلية العراقي على أن الأوضاع الأمنية في بلاده جيدة جدا، وأن قوات وزارته تسلمت الملف الأمني لخمس محافظات، والعمل مستمر في هذا المجال.ومن جانبه، أعرب الوزير الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، عن ارتياحه لوجوده في بغداد، موضحا أن تلك الزيارة لها آثار إيجابية مهمة جدا على الصعيد الإقليمي.ووصف وزير الداخلية الفلسطيني، العراق، بمصدر الصدق والقوة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلت من أجل القضاء على الإرهاب، معربا عن أمنياته للعراق وشعبه المزيد من الاستقرار، ومقدما شكره وتقديره للوزير العراقي على حسن الاستقبال والترحيب.وأوضح وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أن نظيره الفلسطيني زار مقر قيادة قوات الحدود في بغداد، وشاهد عرضا موجزا لإنجازات وبطولات قيادة قوات الحدود العراقية، في وقت اطلع على التحصينات الأمنية العراقية مع دول الجوار.

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الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي