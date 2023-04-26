https://sputnikarabic.ae/20230426/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-جيراننا-يغارون-منا-وسنكون-مستعدين-للعمل-إذا-لزم-الأمر-1076291547.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: جيراننا يغارون منا وسنكون مستعدين للعمل إذا لزم الأمر

وزير الدفاع الإسرائيلي: جيراننا يغارون منا وسنكون مستعدين للعمل إذا لزم الأمر

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليمين واليسار في بلاده، إلى الإبقاء على السياسة، خارج المقابر العسكرية. 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T07:43+0000

2023-04-26T07:43+0000

2023-04-26T07:43+0000

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وقال غالانت، في حديث إذاعي، إن "الكثير في الدول المجاورة يشعرون بالغيرة من إسرائيل الديمقراطية والمزدهرة، ولا يعترفون بحقها في الوجود"، مضيفًا: "سنمد أيدينا إلى السلام، ولكننا سنكون مستعدين للعمل إذا لزم الأمر"، وذلك حسب قناة "I24NEWS" الإسرائيلية.وتابع: "إن الرهان في ذلك، هو على أن لدينا جيش قوي، وأجهزة استخبارات وأمنية قوية".ووصل عدد سكان إسرائيل إلى 9 ملايين و727 ألف مواطن، نحو 21% منهم من العرب، بحسب إحصاء رسمي. ونشر المكتب المركزي للإحصاء بيانات عن السكان في إسرائيل عشية الذكرى الـ75 لتأسيسها، وفق قناة "كان" الرسمية.ويبلغ عدد سكان إسرائيل حاليا، 9.727 مليون نسمة، من بينهم 7 ملايين و145 ألف يهودي يشكلون ما نسبته 73.5% من إجمالي السكان.ووصل عدد الفلسطينيين الذين يحملون الهوية الإسرائيلية (فلسطينيو عام 1948)، إلى مليونين و48 ألفا يشكلون 21% من السكان.ويعيش في إسرائيل 534 ألف مواطن من ديانات أخرى، دون تصنيف ديني في بطاقة الهوية (5.5%).وخلال العام الأخير، ازداد عدد سكان إسرائيل بمقدار 216 ألف نسمة (زيادة بنسبة 2.3%). وخلال هذه الفترة، ولد ما يقرب من 183 ألف طفل، ووصل ما يقرب 79 ألف مهاجر وتوفي ما يقرب من 51 ألفا.وتشير المعطيات إلى أن عدد سكان إسرائيل عند تأسيس الدولة بلغ 806 آلاف نسمة. يبلغ عدد سكان إسرائيل اليوم 12 ضعف عدد السكان وقت قيام الدولة.ومنذ تأسيس إسرائيل عام 1948، وفد إليها أكثر من 3.3 مليون مهاجر، وصل نحو 1.5 مليون (43.7%) منهم منذ عام 1990.

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