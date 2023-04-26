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https://sputnikarabic.ae/20230426/وكالات-الجزائر-مرشحة-لاحتضان-كان-2023-1076321957.html
وكالات: الجزائر مرشحة لاحتضان "كان 2023"
وكالات: الجزائر مرشحة لاحتضان "كان 2023"
كشفت تقارير إعلامية، يوم أمس الثلاثاء، عن إمكانية الجزائر تعويض ساحل العاج، في احتضان كأس أمم أفريقيا 2023. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T14:29+0000
2023-04-26T14:29+0000
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الجزائر
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وأضافت المصادر أن الكوت ديفوار غير جاهزة لاحتضان كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تم تأجيلها سابقا ليناير/ كانون الثاني 2024.واقترحت الجزائر كحل بديل، لتعويض الكوت ديفوار، لاحتضان كأس أمم أفريقيا 2023، خاصة بعد نجاح "شان 2023".وأوضحت ذات المصادر، أن السكرتير العام للكاف، فيرون موسبنغو أومبا، أُعجب بالملاعب الجزائرية خلال زيارته الأخيرة شهر مارس/ آذار الماضي.وذلك في إطار معاينة المنشآت الرياضية التي قدمتها الجزائر، تحسبا للترشح لاحتضان كأس أفريقيا 2025.
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رياضة, الجزائر
رياضة, الجزائر

وكالات: الجزائر مرشحة لاحتضان "كان 2023"

14:29 GMT 26.04.2023
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYجماهير منتخب الجزائر في نهائي أمم أفريقيا
جماهير منتخب الجزائر في نهائي أمم أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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كشفت تقارير إعلامية، يوم أمس الثلاثاء، عن إمكانية الجزائر تعويض ساحل العاج، في احتضان كأس أمم أفريقيا 2023.
وأضافت المصادر أن الكوت ديفوار غير جاهزة لاحتضان كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تم تأجيلها سابقا ليناير/ كانون الثاني 2024.

وبحسب موقع la Gazette du Fennec، إن لجنة التفتيش التابعة للكاف، أبدت قلقها الجدّي في تقاريرها بشأن جاهزية الكوت ديفوار في احتضان الحدث الأفريقي، بسبب فيروس "كوفيد 19".

واقترحت الجزائر كحل بديل، لتعويض الكوت ديفوار، لاحتضان كأس أمم أفريقيا 2023، خاصة بعد نجاح "شان 2023".
وأوضحت ذات المصادر، أن السكرتير العام للكاف، فيرون موسبنغو أومبا، أُعجب بالملاعب الجزائرية خلال زيارته الأخيرة شهر مارس/ آذار الماضي.
وذلك في إطار معاينة المنشآت الرياضية التي قدمتها الجزائر، تحسبا للترشح لاحتضان كأس أفريقيا 2025.
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