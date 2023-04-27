https://sputnikarabic.ae/20230427/أردوغان-محطة-أكويو-هي-أكبر-مشروع-بالتعاون-مع-روسيا-1076378549.html
أردوغان يكشف عن أهمية محطة "أكويو" ذات المساهمة الروسية
أردوغان يكشف عن أهمية محطة "أكويو" ذات المساهمة الروسية
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن "محطة أكويو هي أكبر مشروع ننفذه بالتعاون مع روسيا، وستلبي 10 في المئة من حاجتنا للطاقة". 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T14:16+0000
2023-04-27T14:16+0000
2023-04-27T14:48+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/1d/1050288523_0:0:3098:1744_1920x0_80_0_0_1430cf5a24f3cfb170d3156a7fcf143f.jpg
أنطاكيا- سبوتنيك. وأكد أردوغان في كلمته عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال حفل تزويد محطة أكويو بالوقود النووي: "مع تزويد محطة أكويو بالوقود النووي اكتسبت المحطة هويتها كمنشأة نووية".وأضاف أردوغان: "محطة أكويو هي أكبر مشروع ننفذه بالتعاون مع روسيا وستلبي 10 في المئة من حاجتنا للطاقة".وترقب الشعب التركي، اليوم الخميس 27 أبريل/نيسان، مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة أكويو التركية للطاقة النووية، التي ينتظر مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بافتتاحها عبر تقنية الفيديو.وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 3 أبريل 2018، مشروع بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية عبر الفيديو.وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.
https://sputnikarabic.ae/20230427/أردوغان-يشكر-بوتين-على-مساهمة-روسيا-في-إنشاء-محطة-أكويو-1076373109.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/1d/1050288523_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_76689eaa092a4d09417860d64fa93c93.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, روسيا, رجب طيب أردوغان
أردوغان يكشف عن أهمية محطة "أكويو" ذات المساهمة الروسية
14:16 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 14:48 GMT 27.04.2023) تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن "محطة أكويو هي أكبر مشروع ننفذه بالتعاون مع روسيا، وستلبي 10 في المئة من حاجتنا للطاقة".
أنطاكيا- سبوتنيك. وأكد أردوغان في كلمته عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال حفل تزويد محطة أكويو بالوقود النووي: "مع تزويد محطة أكويو بالوقود النووي اكتسبت المحطة هويتها كمنشأة نووية".
وأضاف أردوغان: "محطة أكويو هي أكبر مشروع ننفذه بالتعاون مع روسيا وستلبي 10 في المئة من حاجتنا للطاقة".
سيتم إنتاج نحو 35 مليار كيلوواط\ساعة من الكهرباء سنويا مع بدء محطة أكويو العمل بكامل طاقتها.
وترقب الشعب التركي، اليوم الخميس 27 أبريل/نيسان، مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة أكويو التركية للطاقة النووية، التي ينتظر مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بافتتاحها عبر تقنية الفيديو.
وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 3 أبريل 2018، مشروع بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية عبر الفيديو.
وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا
، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.