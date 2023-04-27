https://sputnikarabic.ae/20230427/أردوغان-يشكر-بوتين-على-مساهمة-روسيا-في-إنشاء-محطة-أكويو-1076373109.html
أردوغان يشكر بوتين على مساهمة روسيا في إنشاء محطة "أكويو"
أردوغان يشكر بوتين على مساهمة روسيا في إنشاء محطة "أكويو"
شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مساهمة روسيا في إنشاء محطة "أكويو" النووية التركية. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T13:35+0000
2023-04-27T13:35+0000
2023-04-27T13:42+0000
روسيا
العالم
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سبوتنيك. وبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مستجدات الأزمة الأوكرانية وصفقة الحبوب، كما توجه أردوغان بالشكر لبوتين على مساهمة روسيا في إنشاء محطة أكويو التركية للطاقة النووية.من ناحية أخرى، أعرب أردوغان عن شكره لبوتين على مساهمة روسيا في إنشاء محطة أكويو التركية للطاقة النووية، حيث تقام اليوم احتفالية رسمية بمناسبة تزويد المحطة بالوقود النووي بمشاركة الرئيسين أردوغان وبوتين عبر الفيديو كونفرانس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم, инфографика
روسيا, العالم, инфографика
أردوغان يشكر بوتين على مساهمة روسيا في إنشاء محطة "أكويو"
13:35 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 13:42 GMT 27.04.2023) تابعنا عبر
يتبع
شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مساهمة روسيا في إنشاء محطة "أكويو" النووية التركية.
سبوتنيك. وبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مستجدات الأزمة الأوكرانية وصفقة الحبوب، كما توجه أردوغان بالشكر لبوتين على مساهمة روسيا في إنشاء محطة أكويو التركية للطاقة النووية.
وبحسب بيان للرئاسة التركية فقد "بحث أردوغان وبوتين هاتفيا مستجدات الأزمة الأوكرانية والخطوات المتعلقة بصفقة الحبوب، حيث أكد أردوغان لبوتين إمكانية العمل على مبادرات جديدة تخص الأزمة من خلال مجموعة العمل المقترحة".
من ناحية أخرى، أعرب أردوغان عن شكره لبوتين على مساهمة روسيا في إنشاء محطة أكويو التركية للطاقة النووية، حيث تقام اليوم احتفالية رسمية بمناسبة تزويد المحطة بالوقود النووي بمشاركة الرئيسين أردوغان وبوتين عبر الفيديو كونفرانس.