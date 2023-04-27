https://sputnikarabic.ae/20230427/إصابة-شخص-إثر-انفجار-في-مدينة-ميليتوبول-بمقاطعة-زابوروجيه--1076346397.html
إصابة شخص إثر انفجار في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه
إصابة شخص إثر انفجار في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه
انفجرت صباح اليوم الخميس، عبوة ناسفة بجوار مبنى سكني متعدد الشقق في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه، وأصيب شخص واحد. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T04:23+0000
2023-04-27T04:23+0000
2023-04-27T04:23+0000
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ووفقًا لبيان السلطات المحلية عبر تطبيق تيليغرام: "انفجرت عبوة ناسفة مصنوعة يدويًا في الساعة 5:15 صباحًا (بتوقيت موسكو) بجوار مدخل مبنى سكني متعدد الشقق في شارع كيروفا في ميليتوبول. وأصيب شخص واحد تم نقله إلى المستشفى".وأكدت السلطات أن الجهات الأمنية تعمل في موقع الانفجار.وفي أعقاب الاستفتاء الذي عقد في سبتمبر/أيلول 2022، أصبحت مقاطعة زابوروجيه مكوّنًا فدراليًا روسيا، الذي لم تعترف كييف بنتائجه، ولا تزال الأراضي تتعرض للقصف.وتسيطر روسيا حاليا على أكثر من 70٪ من المقاطعة، بينما لا يزال مركز المقاطعة السابق، مدينة زابوروجيه، تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ومنذ مارس/آذار 2023، أصبحت ميليتوبول المركز الإداري للمقاطعة.يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستمر بقصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/ فبراير العام الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230427/انفجار-في-مدينة-ميليتوبول-بمقاطعة-زابوروجيه-ويجري-التحقيق-أسبابه-1076346055.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
إصابة شخص إثر انفجار في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه
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انفجرت صباح اليوم الخميس، عبوة ناسفة بجوار مبنى سكني متعدد الشقق في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه، وأصيب شخص واحد.
ووفقًا لبيان السلطات المحلية عبر تطبيق تيليغرام: "انفجرت عبوة ناسفة مصنوعة يدويًا في الساعة 5:15 صباحًا (بتوقيت موسكو) بجوار مدخل مبنى سكني متعدد الشقق في شارع كيروفا في ميليتوبول. وأصيب شخص واحد تم نقله إلى المستشفى".
وأكدت السلطات أن الجهات الأمنية تعمل في موقع الانفجار.
وفي أعقاب الاستفتاء الذي عقد في سبتمبر/أيلول 2022، أصبحت مقاطعة زابوروجيه مكوّنًا فدراليًا روسيا، الذي لم تعترف كييف بنتائجه، ولا تزال الأراضي تتعرض للقصف.
وتسيطر روسيا حاليا على أكثر من 70٪ من المقاطعة، بينما لا يزال مركز المقاطعة السابق، مدينة زابوروجيه، تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ومنذ مارس/آذار 2023، أصبحت ميليتوبول المركز الإداري للمقاطعة.
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستمر بقصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/ فبراير العام الماضي، تنفيذ العملية العسكرية
الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.