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انفجار في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/إصابة-شخص-إثر-انفجار-في-مدينة-ميليتوبول-بمقاطعة-زابوروجيه--1076346397.html
إصابة شخص إثر انفجار في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه
إصابة شخص إثر انفجار في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه
انفجرت صباح اليوم الخميس، عبوة ناسفة بجوار مبنى سكني متعدد الشقق في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه، وأصيب شخص واحد. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T04:23+0000
2023-04-27T04:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا لبيان السلطات المحلية عبر تطبيق تيليغرام: "انفجرت عبوة ناسفة مصنوعة يدويًا في الساعة 5:15 صباحًا (بتوقيت موسكو) بجوار مدخل مبنى سكني متعدد الشقق في شارع كيروفا في ميليتوبول. وأصيب شخص واحد تم نقله إلى المستشفى".وأكدت السلطات أن الجهات الأمنية تعمل في موقع الانفجار.وفي أعقاب الاستفتاء الذي عقد في سبتمبر/أيلول 2022، أصبحت مقاطعة زابوروجيه مكوّنًا فدراليًا روسيا، الذي لم تعترف كييف بنتائجه، ولا تزال الأراضي تتعرض للقصف.وتسيطر روسيا حاليا على أكثر من 70٪ من المقاطعة، بينما لا يزال مركز المقاطعة السابق، مدينة زابوروجيه، تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ومنذ مارس/آذار 2023، أصبحت ميليتوبول المركز الإداري للمقاطعة.يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستمر بقصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/ فبراير العام الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230427/انفجار-في-مدينة-ميليتوبول-بمقاطعة-زابوروجيه-ويجري-التحقيق-أسبابه-1076346055.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

إصابة شخص إثر انفجار في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه

04:23 GMT 27.04.2023
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورانفجار عبوة غاز في عمارة سكنية في كييف، أوكرانيا 21 يونيو 2020
انفجار عبوة غاز في عمارة سكنية في كييف، أوكرانيا 21 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Stringer
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انفجرت صباح اليوم الخميس، عبوة ناسفة بجوار مبنى سكني متعدد الشقق في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه، وأصيب شخص واحد.
ووفقًا لبيان السلطات المحلية عبر تطبيق تيليغرام: "انفجرت عبوة ناسفة مصنوعة يدويًا في الساعة 5:15 صباحًا (بتوقيت موسكو) بجوار مدخل مبنى سكني متعدد الشقق في شارع كيروفا في ميليتوبول. وأصيب شخص واحد تم نقله إلى المستشفى".
انفجار في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انفجار في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه
03:56 GMT
وأكدت السلطات أن الجهات الأمنية تعمل في موقع الانفجار.
وفي أعقاب الاستفتاء الذي عقد في سبتمبر/أيلول 2022، أصبحت مقاطعة زابوروجيه مكوّنًا فدراليًا روسيا، الذي لم تعترف كييف بنتائجه، ولا تزال الأراضي تتعرض للقصف.
وتسيطر روسيا حاليا على أكثر من 70٪ من المقاطعة، بينما لا يزال مركز المقاطعة السابق، مدينة زابوروجيه، تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ومنذ مارس/آذار 2023، أصبحت ميليتوبول المركز الإداري للمقاطعة.
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستمر بقصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/ فبراير العام الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
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