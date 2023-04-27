https://sputnikarabic.ae/20230427/إصابة-9-أشخاص-فى-انفجار-بئر-غاز-فى-ياقوتيا-الروسية-1076345427.html
إصابة 9 أشخاص فى انفجار بئر غاز فى ياقوتيا الروسية
إصابة 9 أشخاص فى انفجار بئر غاز فى ياقوتيا الروسية
أصيب تسعة أشخاص، اليوم الخميس، جراء اندلاع حادث تسرب غاز أثناء أعمال الصيانة في حقل في منطقة ميرني في ياقوتيا. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T01:34+0000
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ووفقًا لبيان صحفي من إدارة الطوارئ الروسية في المنطقة، تلقت الإدارة بلاغًا في الساعة 6:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت موسكو)، يفيد بأنه في الساعة 1:35 صباحًا (7:35 مساءً بتوقيت موسكو)، تسرب غاز خلال أعمال صيانة في بئر لإستخراج الغاز على بعد 6 كيلومترات من قرية تاس يورياخ، مما أدى إلى "انفجار الغاز واشتعال مزيج الغاز والهواء".وأشارت إدارة الطوارئ إلى أن تسعة أشخاص أصيبوا بالحادث، وفقًا للبيانات الأولية.
https://sputnikarabic.ae/20200728/جدار-اللهبحرائق-غابات-مرعبة-في-ياقويتا-الروسيةفيديو-1046122225.html
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إصابة 9 أشخاص فى انفجار بئر غاز فى ياقوتيا الروسية
01:34 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 01:35 GMT 27.04.2023) تابعنا عبر
أصيب تسعة أشخاص، اليوم الخميس، جراء اندلاع حادث تسرب غاز أثناء أعمال الصيانة في حقل في منطقة ميرني في ياقوتيا.
ووفقًا لبيان صحفي من إدارة الطوارئ الروسية في المنطقة، تلقت الإدارة بلاغًا في الساعة 6:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت موسكو)، يفيد بأنه في الساعة 1:35 صباحًا (7:35 مساءً بتوقيت موسكو)، تسرب غاز خلال أعمال صيانة في بئر لإستخراج الغاز على بعد 6 كيلومترات من قرية تاس يورياخ، مما أدى إلى "انفجار الغاز واشتعال مزيج الغاز والهواء".
وأشارت إدارة الطوارئ إلى أن تسعة أشخاص أصيبوا بالحادث، وفقًا للبيانات الأولية.