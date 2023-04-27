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https://sputnikarabic.ae/20230427/إطلاق-غواصة-موجايسك-الروسية-العاملة-بالكهرباء-والديزل-1076361447.html
إطلاق غواصة "موجايسك" الروسية العاملة بالكهرباء والديزل
إطلاق غواصة "موجايسك" الروسية العاملة بالكهرباء والديزل
تم إطلاق غواصة كبيرة جديدة تعمل بالديزل والكهرباء من مشروع 636.3 "موجايسك" في سان بطرسبورغ. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T09:59+0000
2023-04-27T09:59+0000
رصد عسكري
روسيا
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تم تصميم الغواصة في مكتب التصميم المركزي "روبن". إنها تنتمي إلى الجيل الثالث من الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء.قال القائد العام للبحرية الروسية نيكولاي إيفمينوف، في مراسم إطلاق الغواصة، إن الغواصات، التي تشمل "موجايسك، هي سلاح قوي ولديها إمكانات تحديث ضخمة. بعد إنزال الغواصة إلى الماء، سيتم إيصالها إلى رصيف المصنع وستبدأ اختبارات الإرساء. بعد بضعة أشهر، ستذهب موجايسك إلى حقول التدريب في بحر البلطيق. من المفترض أن علم سانت أندرو سيرفع على الغواصة الجديدة هذا العام.موجايسك: هي غواصة تعمل بالديزل والكهرباء. الخامسة في سلسلة 636.3 المكونة من ست غواصات يتم بناؤها في أحواض السفن الأدميرالية. يوجد لدى البحرية الروسية أربعة - "بتروبافلوفسك كامتشاتسكي" و"فولخوف" و"ماغادان" و"أوفا". تستمر الأعمال على غواصة "ياقوتسك" السادسة على نطاق واسع، ويتم إعداد الوحدات للرسو.
https://sputnikarabic.ae/20230424/سفينة-الأدميرال-تريبوتس-الروسية-المضادة-للغواصات-تنطلق-إلى-بحر-اليابان---1076215417.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

إطلاق غواصة "موجايسك" الروسية العاملة بالكهرباء والديزل

09:59 GMT 27.04.2023
© Sputnik . Press Service of JSC "Admiralty Shipyards"غواصة الديزل الروسية "المشروع 636"
غواصة الديزل الروسية المشروع 636 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Press Service of JSC "Admiralty Shipyards"
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تم إطلاق غواصة كبيرة جديدة تعمل بالديزل والكهرباء من مشروع 636.3 "موجايسك" في سان بطرسبورغ.
تم تصميم الغواصة في مكتب التصميم المركزي "روبن". إنها تنتمي إلى الجيل الثالث من الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء.
قال القائد العام للبحرية الروسية نيكولاي إيفمينوف، في مراسم إطلاق الغواصة، إن الغواصات، التي تشمل "موجايسك، هي سلاح قوي ولديها إمكانات تحديث ضخمة. بعد إنزال الغواصة إلى الماء، سيتم إيصالها إلى رصيف المصنع وستبدأ اختبارات الإرساء. بعد بضعة أشهر، ستذهب موجايسك إلى حقول التدريب في بحر البلطيق. من المفترض أن علم سانت أندرو سيرفع على الغواصة الجديدة هذا العام.
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موجايسك: هي غواصة تعمل بالديزل والكهرباء. الخامسة في سلسلة 636.3 المكونة من ست غواصات يتم بناؤها في أحواض السفن الأدميرالية. يوجد لدى البحرية الروسية أربعة - "بتروبافلوفسك كامتشاتسكي" و"فولخوف" و"ماغادان" و"أوفا". تستمر الأعمال على غواصة "ياقوتسك" السادسة على نطاق واسع، ويتم إعداد الوحدات للرسو.
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