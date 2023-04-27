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https://sputnikarabic.ae/20230427/إعلام-محادثة-زيلينسكي-وشي-جين-بينغ-ضربة-خفية-للولايات-المتحدة-1076368970.html
إعلام: محادثة زيلينسكي وشي جين بينغ "ضربة خفية" للولايات المتحدة
إعلام: محادثة زيلينسكي وشي جين بينغ "ضربة خفية" للولايات المتحدة
أصبحت كلمات الرئيس الصيني شي جين بينغ، التي قالها أثناء محادثة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إشارة للولايات المتحدة، حسب صحيفة "واشنطن بوست". 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T12:41+0000
2023-04-27T12:41+0000
العالم
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وقالت الصحيفة: "قدمت الصين عرض سلام من 12 نقطة في أوكرانيا، وقالت إنها لن "تستغل الموقف لأغراض أنانية" - هذه ضربة خفية للولايات المتحدة".في الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن زيلينسكي وغيره من كبار المسؤولين الأوكرانيين لم يرفضوا استبعاد دور بكين كوسيط، لأن أوكرانيا بحاجة إلى شركاء تجاريين.وأضافت الصحيفة أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ربما تكون أكبر من أن يتم عزلها الآن. إذا فشلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في تقديم بديل، فلن يكون أمام أوكرانيا خيار سوى المخاطرة (الاتفاق مع الصين)".في اليوم السابق، أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثة هاتفية مع زيلينسكي. كانت هذه المحادثة هي الأولى بالنسبة لهم بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الرئيس-الصيني-يجري-محادثة-هاتفية-مع-نظيره-الأوكراني-1076309654.html
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إعلام: محادثة زيلينسكي وشي جين بينغ "ضربة خفية" للولايات المتحدة

12:41 GMT 27.04.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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أصبحت كلمات الرئيس الصيني شي جين بينغ، التي قالها أثناء محادثة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إشارة للولايات المتحدة، حسب صحيفة "واشنطن بوست".
وقالت الصحيفة: "قدمت الصين عرض سلام من 12 نقطة في أوكرانيا، وقالت إنها لن "تستغل الموقف لأغراض أنانية" - هذه ضربة خفية للولايات المتحدة".
الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
الرئيس الصيني يبلغ زيلينسكي بإرسال مبعوث خاص لكييف لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية
أمس, 11:36 GMT
في الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن زيلينسكي وغيره من كبار المسؤولين الأوكرانيين لم يرفضوا استبعاد دور بكين كوسيط، لأن أوكرانيا بحاجة إلى شركاء تجاريين.
وأضافت الصحيفة أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ربما تكون أكبر من أن يتم عزلها الآن. إذا فشلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في تقديم بديل، فلن يكون أمام أوكرانيا خيار سوى المخاطرة (الاتفاق مع الصين)".
في اليوم السابق، أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثة هاتفية مع زيلينسكي. كانت هذه المحادثة هي الأولى بالنسبة لهم بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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