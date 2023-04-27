https://sputnikarabic.ae/20230427/إعلام-نظام-كييف-يسعى-للاستئثار-بمصادر-المعلومات-للصحافة-الغربية-1076386078.html
إعلام: نظام كييف يسعى للاستئثار بمصادر المعلومات للصحافة الغربية
إعلام: نظام كييف يسعى للاستئثار بمصادر المعلومات للصحافة الغربية
ذكرت وسائل إعلام غربية أن سلطات نظام كييف تسعى إلى السيطرة على جميع المعلومات الواردة إلى وسائل الإعلام الغربية حول الأعمال العسكرية في البلاد، من أجل نقل... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T17:03+0000
2023-04-27T17:03+0000
2023-04-27T17:03+0000
أخبار أوكرانيا
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وكتبت صحيفة "دير فريتاج" الألمانية، اليوم الخميس: "يجب أن نخشى أن تزيد الرقابة في أوكرانيا من صعوبة الحصول على صورة موضوعية لما يحدث، يبدو أن الهجوم المضاد المتوقع سيتم تغطيته مباشرة من كييف".وأضاف المقال: "الآن، يُسمح للصحفيين بدخول بعض المناطق فقط برفقة الجيش، بينما في مناطق أخرى يُمنع تمامًا العمل".وأعلنت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 23 نيسان/ أبريل الجاري، أن رفض إصدار تأشيرات أمريكية للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، للمشاركة في مجلس الأمن الدولي، يعد تلاعبًا بموضوع حرية التعبير وحقوق الصحفيين.وكتبت زاخاروفا، في قناتها على "تلغرام": "قبل 40 دقيقة من مغادرة الصحفيين إلى نيويورك، عندما سئلت السفارة الأمريكية عن عدم إصدار التأشيرات لممثلي وسائل الإعلام، صرّحت السفارة فقط، نحن نعمل على ذلك".وأشارت إلى أن "التلاعب في موضوع حرية التعبير وحقوق الصحفيين أمر واضح".
https://sputnikarabic.ae/20230426/إعلام-أوكرانيا-قد-تبقى-دون-دفاع-جوي-خلال-شهر-1076296231.html
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الأخبار
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أخبار أوكرانيا
إعلام: نظام كييف يسعى للاستئثار بمصادر المعلومات للصحافة الغربية
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ذكرت وسائل إعلام غربية أن سلطات نظام كييف تسعى إلى السيطرة على جميع المعلومات الواردة إلى وسائل الإعلام الغربية حول الأعمال العسكرية في البلاد، من أجل نقل "صورة إيجابية" حول تطور الأوضاع لصالحها.
وكتبت صحيفة "دير فريتاج
" الألمانية، اليوم الخميس: "يجب أن نخشى أن تزيد الرقابة في أوكرانيا من صعوبة الحصول على صورة موضوعية لما يحدث، يبدو أن الهجوم المضاد المتوقع سيتم تغطيته مباشرة من كييف".
حدت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية من عمل الصحفيين في الجبهة وفي مناطق الخطوط الأمامية.
وأضاف المقال: "الآن، يُسمح للصحفيين بدخول بعض المناطق فقط برفقة الجيش، بينما في مناطق أخرى يُمنع تمامًا العمل".
وأعلنت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 23 نيسان/ أبريل الجاري، أن رفض إصدار تأشيرات أمريكية للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، للمشاركة في مجلس الأمن الدولي، يعد تلاعبًا بموضوع حرية التعبير وحقوق الصحفيين.
وكتبت زاخاروفا، في قناتها على "تلغرام": "قبل 40 دقيقة من مغادرة الصحفيين إلى نيويورك، عندما سئلت السفارة الأمريكية عن عدم إصدار التأشيرات لممثلي وسائل الإعلام، صرّحت السفارة فقط، نحن نعمل على ذلك".
وأشارت
إلى أن "التلاعب في موضوع حرية التعبير وحقوق الصحفيين أمر واضح".