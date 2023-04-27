عربي
أمريكا: سنحافظ على شفافية البيانات حول مستويات القوات النووية
https://sputnikarabic.ae/20230427/إعلام-نظام-كييف-يسعى-للاستئثار-بمصادر-المعلومات-للصحافة-الغربية-1076386078.html
إعلام: نظام كييف يسعى للاستئثار بمصادر المعلومات للصحافة الغربية
إعلام: نظام كييف يسعى للاستئثار بمصادر المعلومات للصحافة الغربية
ذكرت وسائل إعلام غربية أن سلطات نظام كييف تسعى إلى السيطرة على جميع المعلومات الواردة إلى وسائل الإعلام الغربية حول الأعمال العسكرية في البلاد، من أجل نقل... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T17:03+0000
2023-04-27T17:03+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102372/35/1023723522_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_f4b9dd026a2942211b466d7d78af0cde.jpg
وكتبت صحيفة "دير فريتاج" الألمانية، اليوم الخميس: "يجب أن نخشى أن تزيد الرقابة في أوكرانيا من صعوبة الحصول على صورة موضوعية لما يحدث، يبدو أن الهجوم المضاد المتوقع سيتم تغطيته مباشرة من كييف".وأضاف المقال: "الآن، يُسمح للصحفيين بدخول بعض المناطق فقط برفقة الجيش، بينما في مناطق أخرى يُمنع تمامًا العمل".وأعلنت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 23 نيسان/ أبريل الجاري، أن رفض إصدار تأشيرات أمريكية للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، للمشاركة في مجلس الأمن الدولي، يعد تلاعبًا بموضوع حرية التعبير وحقوق الصحفيين.وكتبت زاخاروفا، في قناتها على "تلغرام": "قبل 40 دقيقة من مغادرة الصحفيين إلى نيويورك، عندما سئلت السفارة الأمريكية عن عدم إصدار التأشيرات لممثلي وسائل الإعلام، صرّحت السفارة فقط، نحن نعمل على ذلك".وأشارت إلى أن "التلاعب في موضوع حرية التعبير وحقوق الصحفيين أمر واضح".
https://sputnikarabic.ae/20230426/إعلام-أوكرانيا-قد-تبقى-دون-دفاع-جوي-خلال-شهر-1076296231.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102372/35/1023723522_80:0:944:648_1920x0_80_0_0_58cecb0fedae4d1f9fe0e13664a1af6d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلام: نظام كييف يسعى للاستئثار بمصادر المعلومات للصحافة الغربية

17:03 GMT 27.04.2023
© flickr.com / Jennifer Moo / انتهاك حرية الصحافة
انتهاك حرية الصحافة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© flickr.com / Jennifer Moo /
تابعنا عبرTelegram
ذكرت وسائل إعلام غربية أن سلطات نظام كييف تسعى إلى السيطرة على جميع المعلومات الواردة إلى وسائل الإعلام الغربية حول الأعمال العسكرية في البلاد، من أجل نقل "صورة إيجابية" حول تطور الأوضاع لصالحها.
وكتبت صحيفة "دير فريتاج" الألمانية، اليوم الخميس: "يجب أن نخشى أن تزيد الرقابة في أوكرانيا من صعوبة الحصول على صورة موضوعية لما يحدث، يبدو أن الهجوم المضاد المتوقع سيتم تغطيته مباشرة من كييف".

حدت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية من عمل الصحفيين في الجبهة وفي مناطق الخطوط الأمامية.

وأضاف المقال: "الآن، يُسمح للصحفيين بدخول بعض المناطق فقط برفقة الجيش، بينما في مناطق أخرى يُمنع تمامًا العمل".
منظومة إس-300 للدفاع الجوي تطلق صاروخا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: أوكرانيا قد تبقى دون دفاع جوي خلال شهر
أمس, 08:10 GMT
وأعلنت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 23 نيسان/ أبريل الجاري، أن رفض إصدار تأشيرات أمريكية للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، للمشاركة في مجلس الأمن الدولي، يعد تلاعبًا بموضوع حرية التعبير وحقوق الصحفيين.
وكتبت زاخاروفا، في قناتها على "تلغرام": "قبل 40 دقيقة من مغادرة الصحفيين إلى نيويورك، عندما سئلت السفارة الأمريكية عن عدم إصدار التأشيرات لممثلي وسائل الإعلام، صرّحت السفارة فقط، نحن نعمل على ذلك".
وأشارت إلى أن "التلاعب في موضوع حرية التعبير وحقوق الصحفيين أمر واضح".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:24 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала