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إيران تؤكد احتجاز قواتها البحرية لسفينة ترفع علم جزر مارشال
إيران تؤكد احتجاز قواتها البحرية لسفينة ترفع علم جزر مارشال
أعلنت إيران، اليوم الخميس، أن قواتها البحرية ضبطت سفينة مخالفة ترفع علم جزر مارشال ووجهتها إلى المياه الإيرانية في خليج عمان. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T14:55+0000
2023-04-27T15:05+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن سفينة مجهولة اصطدمت بسفينة إيرانية الليلة الماضية في مياه الخليج، مما تسبب في فقدان شخصين وإصابة آخرين من أفراد طاقم السفينة الإيرانية.وأضافت أن البحرية الإيرانية رصدت السفينة في خليج عمان، حيث قامت باعتراضها ومصادرتها لمخالفتها المعايير الدولية وقوانين الملاحة.كما لفتت إلى أن الناقلة المجهولة حاولت الهروب عبر إطفاء أجهزة التتبع وذلك خلافا لقوانين الملاحة.وأعلنت البحرية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، أن إيران "احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال في خليج عمان".وأفاد الأسطول الخامس بأن السفينة تحمل اسم "Advantage Sweet"، مشيرًا إلى أن "ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة خلال عملية الاحتجاز".كما دعت إيران إلى "الإفراج عن ناقلة النفط".وأظهرت بيانات التتبع بالأقمار الصناعية أن السفينة كانت متجهة من الكويت، إلى مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230427/البحرية-الأمريكية-تقول-إن-إيران-احتجزت-ناقلة-نفط-ترفع-علم-جزر-مارشال-1076370810.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الإيراني
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الإيراني

إيران تؤكد احتجاز قواتها البحرية لسفينة ترفع علم جزر مارشال

14:55 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 15:05 GMT 27.04.2023)
© AFP 2023 / -الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة النفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة النفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© AFP 2023 / -
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أعلنت إيران، اليوم الخميس، أن قواتها البحرية ضبطت سفينة مخالفة ترفع علم جزر مارشال ووجهتها إلى المياه الإيرانية في خليج عمان.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن سفينة مجهولة اصطدمت بسفينة إيرانية الليلة الماضية في مياه الخليج، مما تسبب في فقدان شخصين وإصابة آخرين من أفراد طاقم السفينة الإيرانية.
وأضافت أن البحرية الإيرانية رصدت السفينة في خليج عمان، حيث قامت باعتراضها ومصادرتها لمخالفتها المعايير الدولية وقوانين الملاحة.
كما لفتت إلى أن الناقلة المجهولة حاولت الهروب عبر إطفاء أجهزة التتبع وذلك خلافا لقوانين الملاحة.
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
البحرية الأمريكية تقول إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال
13:42 GMT
وأعلنت البحرية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، أن إيران "احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال في خليج عمان".
وأفاد الأسطول الخامس بأن السفينة تحمل اسم "Advantage Sweet"، مشيرًا إلى أن "ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة خلال عملية الاحتجاز".
كما دعت إيران إلى "الإفراج عن ناقلة النفط".
وأظهرت بيانات التتبع بالأقمار الصناعية أن السفينة كانت متجهة من الكويت، إلى مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.
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