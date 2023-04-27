https://sputnikarabic.ae/20230427/إيران-تدعو-السعودية-إلى-تدشين-فصل-جديد-من-التعاون-الاقتصادي-والتجاري-1076354076.html

إيران تدعو السعودية إلى تدشين "فصل جديد" من التعاون الاقتصادي والتجاري

إيران تدعو السعودية إلى تدشين "فصل جديد" من التعاون الاقتصادي والتجاري

بعث رئيس غرفة التجارة والصناعات والمناجم الإيرانية، غلام حسين شافعي، برسالة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، حسن بن معجب الحويزي، داعيا إلى "العمل... 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T08:12+0000

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وأفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، بأن "شافعي أعرب في رسالته عن سعادته للاتفاق الإيراني السعودي على استئناف العلاقات وإطلاق فصل جديد من التعاون الثنائي"، داعيا إلى "إحياء العلاقات التجارية والاقتصادية سريعا وتعميقها بين التجار والقطاع الخاص للبلدين".وأعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية عن "استعداد القطاع لخاص الإيراني بشكل كامل لتبادل الوفود التجارية والاقتصادية في المجالات ذات الاهتمام المشترك"، معتبرًا أن ذلك وتنظيم معارض مشتركة سيساهمان في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.وتابع أن "زيارة وفد من القطاع الاقتصادي الخاص في إيران إلى السعودية والتخطيط في القطاع الخاص في البلدين لتوسيع التعاون التجاري والصناعي يمكن أن يسرع بشكل ملحوظ في تحقق إرادة قادة البلدين في تطبيع العلاقات الثنائية".وأعلن وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين، الثلاثاء الماضي، بدء التبادل التجاري بين ايران والسعودية.وقال فاطمي أمين، في مقابلة مع وكالة "إرنا": "بالنظر إلى الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات بين البلدين، فإن دخول البضائع الإيرانية إلى السعودية مطروح على جدول الأعمال"، مضيفًا، أن زملاءنا في الوزارة بدأوا بعملية تصدير البضائع.وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقّع وزيرا خارجية إيران والسعودية على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.وأعلنت إيران والسعودية، في 10 آذار/ مارس الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

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