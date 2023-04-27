https://sputnikarabic.ae/20230427/إيران-تنتقد-موقف-ألمانيا-من-حكم-إعدام-جمشيد-شارمهد-وتعتبره-تشجيعا-على-الإرهاب-1076349399.html

إيران تنتقد موقف ألمانيا من حكم إعدام جمشيد شارمهد وتعتبره تشجيعا على الإرهاب

إيران تنتقد موقف ألمانيا من حكم إعدام جمشيد شارمهد وتعتبره تشجيعا على الإرهاب

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، "الموقف الألماني من صدور قرار قضائي بحق قائد زمرة إرهابية (المواطن الألماني الإيراني، جمشيد شارمهد)، معتبرة... 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T07:43+0000

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وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "محاولة اختلاق العراقيل أمام تطبيق العدالة ضد الإرهابيين القاتلين للأطفال هي من المصاديق البارزة لانتهاك حقوق الإنسان".وأضاف كنعاني: "إيران لن تستأذن أحدا في مجال مكافحة الإرهاب وإنزال العقاب بحق الإرهابيين ولن تطيق أبدا التدخلات الألمانية"، داعيًا "الحكومة الألمانية إلى الالتزام بمبدأ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وتجنب المواقف الانفعالية".وأعلن القضاء الإيراني، أمس الأربعاء، المصادقة على حكم الإعدام بحق المواطن الألماني الإيراني، جمشيد شارمهد، الذي اتُهم بارتكاب عدة هجمات، وسبق لبرلين انتقاد الحكم بشدة، وردت بطرد دبلوماسيين إيرانيين.وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، إن "المحكمة العليا في البلاد صادقت على حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد في قضية الإشراف على تنفيذ عمليات إرهابية".وأعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، عام 2020، القبض على شارمهد بعد تفكيك خلية تابعة لمنظمة تندر، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها.واعتقلت السلطات الإيرانية شارمهد قبل أكثر من عامين، وحينها أوضحت أن "تنظيم تندر تأسس عام 2004 بزعامة شخص يسمى فتح الله منوجهري الملقب بـ "فرود فولادوند"، وكان هدف هذا الشخص من تأسيس هذه المجموعة إسقاط النظام الإيراني خلال عام واحد".وذكرت أنه "بعد اختفاء فرود فولادوند، جاء جمشيد شارمهد، وتولى القيادة"، مؤكدة أن هذه المجموعة تبنت بشكل مباشر عمليات إرهابية داخل إيران.وتابعت أن التنظيم نفذ عمليات إرهابية في إيران بينها استهداف مجلس عزاء في عاشوراء، أدى إلى مقتل 14 شخصا وجرح 215 آخرين.وخلال الأعوام القليلة الماضية، اعتقلت السلطات الإيرانية عددا من المواطنين مزدوجي الجنسية معظمهم أمريكيون من أصول إيرانية.ويحمل جمشيد شارمهد (67 عاما) الجنسيتين الإيرانية والألمانية، وكان يقيم في أمريكا قبل إلقاء القبض عليه، في عام 2020، في عملية معقدة نفذتها قوات الأمن الإيرانية.

https://sputnikarabic.ae/20230426/المحكمة-الإيرانية-العليا-تصادق-على-حكم-الإعدام-بحق-المواطن-الألماني-الإيراني-شارمهد-1076317371.html

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