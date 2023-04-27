https://sputnikarabic.ae/20230427/استطلاعات-أردوغان-يتفوق-على-كيليجدار-أوغلو-في-الانتخابات-الرئاسية-التركية-1076383391.html

استطلاعات: أردوغان يتفوق على كيليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية التركية

استطلاعات: أردوغان يتفوق على كيليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية التركية

كشفت استطلاعات رأي حديثة أُجريت داخل تركيا، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أحرز تقدما على منافسه في الانتخابات التركية، كيليجدار أوغلو، وذلك قبل 20 يوما من... 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T16:06+0000

2023-04-27T16:06+0000

2023-04-27T16:06+0000

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وأشار الاستطلاع، الذي أجرته شركة "أريدا"، وشارك فيه 17400 شخص من جميع أنحاء تركيا، أن أردوغان سيفوز بنسبة 51.4% من الأصوات، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، التي ستقام في 14 مايو/ أيار المقبل.وفي المقابل، أشار الاستطلاع الذي أجرى في الفترة من 15 و20 نيسان/ أبريل الجاري، إلى أن كيليجدار سيحصل على 41.8% من الأصوات، يليه محرم إنجه وسنان أوغان، اللذين سيحصلان على 4.6% و2.2% من الأصوات على التوالي، وفقا لصحيفة "ديلي صباح" التركية.وفي حال انتقال الانتخابات الرئاسية التركية إلى جولة ثانية، فإن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيفوز بنسبة 53.5% من الأصوات، بينما سيفوز كيليجدار أوغلو بـ46.5% فقط من الأصوات، بحسب الاستطلاع.كما كشف الاستطلاع أن حزب أردوغان "العدالة والتنمية" حصل على 41.1% من الأصوات، يليه حزب الشعب الجمهوري بنسبة 25.4%.وفي سياق متصل، أظهر استطلاع رأي آخر أجرته شركة "سونار" للاستقصاءات، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيفوز على كيليجدار أوغلو، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، بنسبة 46.1 مقابل 44.1%، بينما سيحقق أردوغان تقدما على أوغلو في الجولة الأولى بمعدل أعلى 52.1% مقابل 47.9%.وبدأ، اليوم الخميس، الناخبين في الخارج بالتصويت للانتخابات الرئاسية التركية، والذي يعد مؤشرا مهما للنتيجة النهائية.ويعد مراقبون الانتخابات التركية المقبلة الأهم في تاريخ الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، حيث تأتي في ظل أزمات داخلية وإقليمية.وتستمر عملية التصويت في الخارج على مدار 24 ساعة يوميا حتى 9 مايو المقبل، وقبل أيام من بداية التصويت في الداخل، والمقرر له يوم 14 مايو.ويعتبر كيليجدار أوغلو، الذي طرحه تحالف الأحزاب الستة المعارض، الخصم الرئيسي لأردوغان، فيما تضم قائمة المرشحين للرئاسة أيضا محرم إنجه، من حزب الوطن، وسنان أوغان المدعومين من تحالف "آتا".

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