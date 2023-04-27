https://sputnikarabic.ae/20230427/اعلام-واشنطن-تفشل-في-مواجهة-موسكو-والشعب-الأمريكي-أدرك-ذلك--1076369906.html

اعلام: واشنطن تفشل في مواجهة موسكو والشعب الأمريكي أدرك ذلك

اعلام: واشنطن تفشل في مواجهة موسكو والشعب الأمريكي أدرك ذلك

كشفت مصادر إعلامية غربية أن رهان الولايات المتحدة على أوكرانيا بدأ يأتي بنتائج عكسية، لأنه فشل في الوصول إلى الأهداف المرجوة. 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T13:05+0000

2023-04-27T13:05+0000

2023-04-27T13:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

دور أمريكا

أخبار أوكرانيا

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وعندما اندلع الصراع الروسي الأوكراني في فبراير/ شباط 2022، كان المزاج في واشنطن شبه احتفالي. بالنسبة للولايات المتحدة، بعد ثماني سنوات من رفض الخوض في الفخ الذي نصبته ثورة الألوان المدعومة من الولايات المتحدة عام 2014 في كييف، أخيرا الكرملين أخذ الطعم، وتعتقد واشنطن الآن أن الاقتصاد الروسي سيتدمر بفعل العقوبات ويتحول الروبل إلى ركام.وكتب نيبويسا ماليك، في مقال لصحيفة "جلوبال تايمز": "خطط واشنطن لإضعاف الاقتصاد الروسي من خلال الصراع الأوكراني باءت بالفشل. تصر السلطات في واشنطن على أن الصراع يسير على ما يرام وأوكرانيا تنتصر، والعقوبات المفروضة على روسيا تؤتي ثمارها، وإنتاج الأسلحة ينمو بطريقة سحرية كل يوم. لكن تدريجيا بدأ الأمريكيون يدركون أن الأمر ليس كذالك".وأضاف ماليك: "لقد نجت موسكو من العقوبات بشكل أفضل بكثير من دول أوروبا الغربية المتحالفة مع الولايات المتحدة، والتي جفت اقتصاداتها دون واردات الطاقة الروسية. لم يستنفد الصراع الجيش الروسي، ولكن تعاني الولايات المتحدة وحلفاؤها بالفعل من نقص حاد في الأسلحة والذخيرة. وفي الوقت نفسه، أكد قادة روسيا والصين من جديد التزامهم المشترك بعالم متعدد الأقطاب".

https://sputnikarabic.ae/20230425/إعلام-مساعدات-الغرب-لكييف-قبل-الهجوم-لن-تكون-بحجمها-بعده--1076256866.html

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روسيا, دور أمريكا, أخبار أوكرانيا