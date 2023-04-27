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بوتين يشارك في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" التركية... فيديو
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/اعلام-واشنطن-تفشل-في-مواجهة-موسكو-والشعب-الأمريكي-أدرك-ذلك--1076369906.html
اعلام: واشنطن تفشل في مواجهة موسكو والشعب الأمريكي أدرك ذلك
اعلام: واشنطن تفشل في مواجهة موسكو والشعب الأمريكي أدرك ذلك
كشفت مصادر إعلامية غربية أن رهان الولايات المتحدة على أوكرانيا بدأ يأتي بنتائج عكسية، لأنه فشل في الوصول إلى الأهداف المرجوة. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T13:05+0000
2023-04-27T13:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
دور أمريكا
أخبار أوكرانيا
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وعندما اندلع الصراع الروسي الأوكراني في فبراير/ شباط 2022، كان المزاج في واشنطن شبه احتفالي. بالنسبة للولايات المتحدة، بعد ثماني سنوات من رفض الخوض في الفخ الذي نصبته ثورة الألوان المدعومة من الولايات المتحدة عام 2014 في كييف، أخيرا الكرملين أخذ الطعم، وتعتقد واشنطن الآن أن الاقتصاد الروسي سيتدمر بفعل العقوبات ويتحول الروبل إلى ركام.وكتب نيبويسا ماليك، في مقال لصحيفة "جلوبال تايمز": "خطط واشنطن لإضعاف الاقتصاد الروسي من خلال الصراع الأوكراني باءت بالفشل. تصر السلطات في واشنطن على أن الصراع يسير على ما يرام وأوكرانيا تنتصر، والعقوبات المفروضة على روسيا تؤتي ثمارها، وإنتاج الأسلحة ينمو بطريقة سحرية كل يوم. لكن تدريجيا بدأ الأمريكيون يدركون أن الأمر ليس كذالك".وأضاف ماليك: "لقد نجت موسكو من العقوبات بشكل أفضل بكثير من دول أوروبا الغربية المتحالفة مع الولايات المتحدة، والتي جفت اقتصاداتها دون واردات الطاقة الروسية. لم يستنفد الصراع الجيش الروسي، ولكن تعاني الولايات المتحدة وحلفاؤها بالفعل من نقص حاد في الأسلحة والذخيرة. وفي الوقت نفسه، أكد قادة روسيا والصين من جديد التزامهم المشترك بعالم متعدد الأقطاب".
https://sputnikarabic.ae/20230425/إعلام-مساعدات-الغرب-لكييف-قبل-الهجوم-لن-تكون-بحجمها-بعده--1076256866.html
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روسيا, دور أمريكا, أخبار أوكرانيا
روسيا, دور أمريكا, أخبار أوكرانيا

اعلام: واشنطن تفشل في مواجهة موسكو والشعب الأمريكي أدرك ذلك

13:05 GMT 27.04.2023
© Sputnik . Эдуард Песовمبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Эдуард Песов
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كشفت مصادر إعلامية غربية أن رهان الولايات المتحدة على أوكرانيا بدأ يأتي بنتائج عكسية، لأنه فشل في الوصول إلى الأهداف المرجوة.
وعندما اندلع الصراع الروسي الأوكراني في فبراير/ شباط 2022، كان المزاج في واشنطن شبه احتفالي. بالنسبة للولايات المتحدة، بعد ثماني سنوات من رفض الخوض في الفخ الذي نصبته ثورة الألوان المدعومة من الولايات المتحدة عام 2014 في كييف، أخيرا الكرملين أخذ الطعم، وتعتقد واشنطن الآن أن الاقتصاد الروسي سيتدمر بفعل العقوبات ويتحول الروبل إلى ركام.
وكتب نيبويسا ماليك، في مقال لصحيفة "جلوبال تايمز": "خطط واشنطن لإضعاف الاقتصاد الروسي من خلال الصراع الأوكراني باءت بالفشل. تصر السلطات في واشنطن على أن الصراع يسير على ما يرام وأوكرانيا تنتصر، والعقوبات المفروضة على روسيا تؤتي ثمارها، وإنتاج الأسلحة ينمو بطريقة سحرية كل يوم. لكن تدريجيا بدأ الأمريكيون يدركون أن الأمر ليس كذالك".
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وفقا للكاتب: "تأمل الولايات المتحدة أن تؤدي الأزمة الأوكرانية إلى عواقب وخيمة على موسكو. وأن البيت الأبيض يعتقد نتيجة السياسة المعادية لروسيا، سيتم تدمير اقتصاد البلاد".

وأضاف ماليك: "لقد نجت موسكو من العقوبات بشكل أفضل بكثير من دول أوروبا الغربية المتحالفة مع الولايات المتحدة، والتي جفت اقتصاداتها دون واردات الطاقة الروسية. لم يستنفد الصراع الجيش الروسي، ولكن تعاني الولايات المتحدة وحلفاؤها بالفعل من نقص حاد في الأسلحة والذخيرة. وفي الوقت نفسه، أكد قادة روسيا والصين من جديد التزامهم المشترك بعالم متعدد الأقطاب".
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