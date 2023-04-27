https://sputnikarabic.ae/20230427/الاتحاد-الأفريقي-يدعو-سفراء-المجموعة-الأفريقية-في-مصر-لحضور-إحاطة-عن-السودان-1076362850.html

الاتحاد الأفريقي يدعو سفراء المجموعة الأفريقية في مصر لحضور إحاطة عن السودان

الاتحاد الأفريقي يدعو سفراء المجموعة الأفريقية في مصر لحضور إحاطة عن السودان

دعا الاتحاد الأفريقي سفراء المجموعة الأفريقية في القاهرة، للاستماع، اليوم الخميس، إلى إحاطة للقائم بأعمال سفير السودان في مصر، الصادق عمر عبد الله، حول الأوضاع... 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T10:14+0000

2023-04-27T10:14+0000

2023-04-27T10:14+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

مصر

أخبار مصر الآن

الأخبار

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076002994_332:554:1457:1187_1920x0_80_0_0_d9f830484f778a96094b107c246f0075.jpg

الخرطوم- سبوتنيك. وقال مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "الاتحاد الأفريقي دعا سفراء المجموعة الأفريقية في القاهرة للاستماع لإحاطة اليوم للقائم بأعمال سفير السودان بمصر عن الأوضاع في بلاده".يشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت، اليوم الخميس، "إجلاء 2544 شخصا ينتمون إلى 74 دولة من السودان".وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، إنه "استمرارا للجهود التي تبذلها المملكة في عمليات الإجلاء من السودان، وصل إلى جدة صباح اليوم 187 شخصا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (هولندا، وروسيا، ولبنان، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وصربيا، وبولندا، وألمانيا، والهند، وجورجيا، وتايلند، وبنغلاديش، والسويد، وأوزباكستان، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، وكينيا، والفلبين، وأثيوبيا، وأرمينيا، ونيجيريا، كازاخستان، والبارغواي، وباكستان).وتشهد الخرطوم ومدن سودانية عدة، منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بينما سارعت دول عديدة إلى إجلاء رعاياها عقب اندلاع المواجهات.وخرجت الخلافات بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20230427/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, حصري