https://sputnikarabic.ae/20230427/البحرية-الأمريكية-تقول-إن-إيران-احتجزت-ناقلة-نفط-ترفع-علم-جزر-مارشال-1076370810.html
البحرية الأمريكية تقول إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال
البحرية الأمريكية تقول إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال
قالت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، إن "إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان". 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T13:42+0000
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2023-04-27T13:42+0000
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وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن "الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية قال إن "ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة أثناء الاستيلاء"، مؤكدًا أن "تصرفات إيران تتعارض مع القانون الدولي وتزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين".وأضافت البحرية الأمريكية أن "بيانات التتبع بالأقمار الصناعية أظهرت السفينة في خليج عمان شمال العاصمة مسقط، قادمة من الكويت ومتوجهة إلى ولاية تكساس الأمريكية"، داعية إيران إلى الإفراج عن ناقلة النفط فورا.وقال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، إن أي تهديد لا يمكنه أن يثني هذه القوة عن مواصلة التقدم وأداء المهمات.وأفادت وكالة "إرنا"، بأن تصريحات الأدميرال شهرام إيراني، جاءت خلال زيارته لجزيرة خارك جنوبي البلاد، والتي شدد خلالها على أن الجزيرة كانت رمزا للمقاومة الإيرانية خلال الحرب العراقية الإيرانية.وشدد قائد القوة البحرية الإيرانية أن جزيرة خارك مقرا استراتيجيا للقوة، كما كانت من قبل خلال سنوات "الدفاع المقدس الثماني" (1980-1988)، واصفا إياها بأنها "جزيرة المذاهب ونموذجا للوحدة الإسلامية في البلاد".وأعلن الجيش الإيراني، في فبراير/ شباط الماضي، "ضبط سفينة تحمل أسلحة أمريكية في الخليج". وقال قائد حرس الحدود في الجيش الإيراني، إنه تم "ضبط سفينة في محافظة بوشهر تحمل أكثر من 5 آلاف خنجر وسيف أمريكي الصنع"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأشارت الوكالة إلى أنه "تم ضبط 3 آلاف قطعة سلاح حربي كانت بحوزة المجرمين قرب الحدود، في الأشهر الأربعة الماضية"، مؤكدةً أن هذه الإحصاءات تتعلق فقط بحرس الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20230401/واشنطن-تعلن-مصادرة-واحدة-من-أكبر-شحنات-الأسلحة-الإيرانية-المتجهة-إلى-اليمن-1075394355.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الكويت اليوم, سلطنة عمان, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الكويت اليوم, سلطنة عمان, العالم
البحرية الأمريكية تقول إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال
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قالت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، إن "إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان".
وأفادت وكالة
"أسوشيتد برس"، بأن "الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية قال إن "ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة أثناء الاستيلاء"، مؤكدًا أن "تصرفات إيران تتعارض مع القانون الدولي وتزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين".
وأضافت البحرية الأمريكية أن "بيانات التتبع بالأقمار الصناعية أظهرت السفينة في خليج عمان شمال العاصمة مسقط، قادمة من الكويت ومتوجهة إلى ولاية تكساس الأمريكية"، داعية إيران إلى الإفراج عن ناقلة النفط فورا.
وقال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، إن أي تهديد لا يمكنه أن يثني هذه القوة عن مواصلة التقدم
وأداء المهمات.
وأفادت وكالة
"إرنا"، بأن تصريحات الأدميرال شهرام إيراني، جاءت خلال زيارته لجزيرة خارك جنوبي البلاد، والتي شدد خلالها على أن الجزيرة كانت رمزا للمقاومة الإيرانية خلال الحرب العراقية الإيرانية.
وشدد قائد القوة البحرية الإيرانية
أن جزيرة خارك مقرا استراتيجيا للقوة، كما كانت من قبل خلال سنوات "الدفاع المقدس الثماني" (1980-1988)، واصفا إياها بأنها "جزيرة المذاهب ونموذجا للوحدة الإسلامية في البلاد".
وأعلن الجيش الإيراني، في فبراير/ شباط الماضي، "ضبط سفينة تحمل أسلحة أمريكية في الخليج
". وقال قائد حرس الحدود في الجيش الإيراني، إنه تم "ضبط سفينة في محافظة بوشهر تحمل أكثر من 5 آلاف خنجر وسيف أمريكي الصنع"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأشارت الوكالة إلى أنه "تم ضبط 3 آلاف قطعة سلاح حربي كانت بحوزة المجرمين قرب الحدود، في الأشهر الأربعة الماضية"، مؤكدةً أن هذه الإحصاءات تتعلق فقط بحرس الحدود.