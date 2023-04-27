عربي
المقاتلات الروسية تسقط "سو-24" أوكرانية
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/البحرية-الروسية-تدك-احتياطيات-الجيش-الأوكراني-بأسلحة-فأئقة-الدقة-1076366298.html
البحرية الروسية تدك احتياطيات الجيش الأوكراني بصواريخ "فائقة الدقة"
البحرية الروسية تدك احتياطيات الجيش الأوكراني بصواريخ "فائقة الدقة"
قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفن البحرية الروسية وجهت ضربة مركزة بأسلحة فائقة الدقة وبعيدة المدى على احتياطيات القوات الأوكرانية، ما حال دون تقدم الوحدات... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T11:28+0000
2023-04-27T12:02+0000
روسيا
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076366601_0:0:1717:965_1920x0_80_0_0_106445a4fc0b2ae96d26165b5d77eed9.jpg
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: "الليلة، تم تنفيذ ضربة مركزة بأسلحة بحرية بعيدة المدى عالية الدقة في نقاط انتشار احتياطيات العدو".ودمر الطيران التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية 78 وحدة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية في نقاط إطلاق النار وتجمعات القوى العاملة والآليات التابعة للعدو في 109 مناطق.وفي مناطق تشيركيسكوي في مقاطعة خيرسون، وأفدييفكا، وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تعرضت مراكز القيادة والمراقبة لوحدات قوات العمليات الخاصة الأوكرانية "الجنوب"، ولواء المشاة الآلي رقم 110 و 58 من القوات المسلحة الأوكرانية للقصف.واعترضت أنظمة الدفاع الجوي أربعة صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي الأمريكي "هيمارس"، بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 21 مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230427/تورنادو-غي-تلبي-طلب-العدو-وتغمره-بالقذائف-فيديو-1076363037.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076366601_139:0:1426:965_1920x0_80_0_0_fce871d673a8d9e9e27e35c68c8b5753.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

البحرية الروسية تدك احتياطيات الجيش الأوكراني بصواريخ "فائقة الدقة"

11:28 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 12:02 GMT 27.04.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ باليستي ينطلق من سفينة "غريمياشي" الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات
صاروخ باليستي ينطلق من سفينة غريمياشي الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفن البحرية الروسية وجهت ضربة مركزة بأسلحة فائقة الدقة وبعيدة المدى على احتياطيات القوات الأوكرانية، ما حال دون تقدم الوحدات البحرية المعادية إلى مناطق القتال.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: "الليلة، تم تنفيذ ضربة مركزة بأسلحة بحرية بعيدة المدى عالية الدقة في نقاط انتشار احتياطيات العدو".

وحققت الضربة هدفها حيث أصابت جميع الأهداف المحددة، ومنعت تقدم سلاح مشاة البحرية الأوكراني إلى مناطق القتال".

ودمر الطيران التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية 78 وحدة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية في نقاط إطلاق النار وتجمعات القوى العاملة والآليات التابعة للعدو في 109 مناطق.
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"تورنادو-غي" الروسية تغمر العدو بالقذائف... فيديو
10:19 GMT
وفي مناطق تشيركيسكوي في مقاطعة خيرسون، وأفدييفكا، وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تعرضت مراكز القيادة والمراقبة لوحدات قوات العمليات الخاصة الأوكرانية "الجنوب"، ولواء المشاة الآلي رقم 110 و 58 من القوات المسلحة الأوكرانية للقصف.

كما دمرت القوات الروسية محطتي رادار أوكرانيتين للكشف عن الأهداف الجوية وتعقبها من طراز "بي 18" و"إس تي 68" في منطقة كاميشيفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي أربعة صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي الأمريكي "هيمارس"، بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 21 مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала