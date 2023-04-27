https://sputnikarabic.ae/20230427/البحرية-الروسية-تدك-احتياطيات-الجيش-الأوكراني-بأسلحة-فأئقة-الدقة-1076366298.html
البحرية الروسية تدك احتياطيات الجيش الأوكراني بصواريخ "فائقة الدقة"
البحرية الروسية تدك احتياطيات الجيش الأوكراني بصواريخ "فائقة الدقة"
قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفن البحرية الروسية وجهت ضربة مركزة بأسلحة فائقة الدقة وبعيدة المدى على احتياطيات القوات الأوكرانية، ما حال دون تقدم الوحدات... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T11:28+0000
2023-04-27T11:28+0000
2023-04-27T12:02+0000
روسيا
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: "الليلة، تم تنفيذ ضربة مركزة بأسلحة بحرية بعيدة المدى عالية الدقة في نقاط انتشار احتياطيات العدو".ودمر الطيران التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية 78 وحدة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية في نقاط إطلاق النار وتجمعات القوى العاملة والآليات التابعة للعدو في 109 مناطق.وفي مناطق تشيركيسكوي في مقاطعة خيرسون، وأفدييفكا، وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تعرضت مراكز القيادة والمراقبة لوحدات قوات العمليات الخاصة الأوكرانية "الجنوب"، ولواء المشاة الآلي رقم 110 و 58 من القوات المسلحة الأوكرانية للقصف.واعترضت أنظمة الدفاع الجوي أربعة صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي الأمريكي "هيمارس"، بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 21 مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230427/تورنادو-غي-تلبي-طلب-العدو-وتغمره-بالقذائف-فيديو-1076363037.html
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روسيا, رصد عسكري
البحرية الروسية تدك احتياطيات الجيش الأوكراني بصواريخ "فائقة الدقة"
11:28 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 12:02 GMT 27.04.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفن البحرية الروسية وجهت ضربة مركزة بأسلحة فائقة الدقة وبعيدة المدى على احتياطيات القوات الأوكرانية، ما حال دون تقدم الوحدات البحرية المعادية إلى مناطق القتال.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: "الليلة، تم تنفيذ ضربة مركزة بأسلحة بحرية بعيدة المدى عالية الدقة في نقاط انتشار احتياطيات العدو".
وحققت الضربة هدفها حيث أصابت جميع الأهداف المحددة، ومنعت تقدم سلاح مشاة البحرية الأوكراني إلى مناطق القتال".
ودمر الطيران التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية 78 وحدة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية في نقاط إطلاق النار وتجمعات القوى العاملة والآليات التابعة للعدو في 109 مناطق.
وفي مناطق تشيركيسكوي في مقاطعة خيرسون، وأفدييفكا، وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تعرضت مراكز القيادة والمراقبة لوحدات قوات العمليات الخاصة الأوكرانية "الجنوب"، ولواء المشاة الآلي رقم 110 و 58 من القوات المسلحة الأوكرانية للقصف.
كما دمرت القوات الروسية محطتي رادار أوكرانيتين للكشف عن الأهداف الجوية وتعقبها من طراز "بي 18" و"إس تي 68" في منطقة كاميشيفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
واعترضت أنظمة الدفاع الجوي أربعة صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي الأمريكي "هيمارس"، بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 21 مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة
من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.