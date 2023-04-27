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الجيش المصري ينقذ لنشا سياحيا يقل 37 شخصا في البحر الأحمر
الجيش المصري ينقذ لنشا سياحيا يقل 37 شخصا في البحر الأحمر
أعلن الجيش المصري تمكن قواته البحرية من إنقاذ لنش سياحي، على متنه 37 فردا من جنسيات مختلفة، قبل غرقه في نطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T16:15+0000
2023-04-27T16:15+0000
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وقال المتحدث العسكري المصري، اليوم الخميس، في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تمكنت القوات البحرية المصرية من إخلاء وإنقاذ لنش سياحي على متنه 37 فردا من جنسيات مختلفة في نطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، بعد أن تعرض اللنش للغرق".وأوضح أنه "وردت إشارة استغاثة من اللنش ويستقله 14 فردا إنجليزيا و3 أفراد ألمان و4 بلجيكيين و3 إسبانيين وفرد إيرلندي وفرد سويسري و8 مصريين طاقم اللنش و3 أفراد مصريين غطاسين".وتابع بيان الجيش المصري: "على الفور صدرت أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع لنش مرور ساحلي لتقديم المعاونة والإنقاذ، ونجح في إنقاذ مستقلي اللنش السياحي بالكامل، وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة فور الوصول إلى الرصيف الحربي".ونوه بأن ذلك يأتي استمرارًا لجهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في السواحل المصرية.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, الأخبار

الجيش المصري ينقذ لنشا سياحيا يقل 37 شخصا في البحر الأحمر

16:15 GMT 27.04.2023
© AFP 2023 / FRED TANNEAUالفرقاطة تحيا مصر التابعة للقوات البحرية المصرية
الفرقاطة تحيا مصر التابعة للقوات البحرية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© AFP 2023 / FRED TANNEAU
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أعلن الجيش المصري تمكن قواته البحرية من إنقاذ لنش سياحي، على متنه 37 فردا من جنسيات مختلفة، قبل غرقه في نطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية.
وقال المتحدث العسكري المصري، اليوم الخميس، في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تمكنت القوات البحرية المصرية من إخلاء وإنقاذ لنش سياحي على متنه 37 فردا من جنسيات مختلفة في نطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، بعد أن تعرض اللنش للغرق".
وأوضح أنه "وردت إشارة استغاثة من اللنش ويستقله 14 فردا إنجليزيا و3 أفراد ألمان و4 بلجيكيين و3 إسبانيين وفرد إيرلندي وفرد سويسري و8 مصريين طاقم اللنش و3 أفراد مصريين غطاسين".
وتابع بيان الجيش المصري: "على الفور صدرت أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع لنش مرور ساحلي لتقديم المعاونة والإنقاذ، ونجح في إنقاذ مستقلي اللنش السياحي بالكامل، وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة فور الوصول إلى الرصيف الحربي".
ونوه بأن ذلك يأتي استمرارًا لجهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في السواحل المصرية.
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