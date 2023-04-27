https://sputnikarabic.ae/20230427/الجيش-المصري-ينقذ-لنشا-سياحيا-يقل-37-شخصا-في-البحر-الأحمر-1076384405.html
الجيش المصري ينقذ لنشا سياحيا يقل 37 شخصا في البحر الأحمر
الجيش المصري ينقذ لنشا سياحيا يقل 37 شخصا في البحر الأحمر
أعلن الجيش المصري تمكن قواته البحرية من إنقاذ لنش سياحي، على متنه 37 فردا من جنسيات مختلفة، قبل غرقه في نطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T16:15+0000
2023-04-27T16:15+0000
2023-04-27T16:15+0000
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وقال المتحدث العسكري المصري، اليوم الخميس، في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تمكنت القوات البحرية المصرية من إخلاء وإنقاذ لنش سياحي على متنه 37 فردا من جنسيات مختلفة في نطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، بعد أن تعرض اللنش للغرق".وأوضح أنه "وردت إشارة استغاثة من اللنش ويستقله 14 فردا إنجليزيا و3 أفراد ألمان و4 بلجيكيين و3 إسبانيين وفرد إيرلندي وفرد سويسري و8 مصريين طاقم اللنش و3 أفراد مصريين غطاسين".وتابع بيان الجيش المصري: "على الفور صدرت أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع لنش مرور ساحلي لتقديم المعاونة والإنقاذ، ونجح في إنقاذ مستقلي اللنش السياحي بالكامل، وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة فور الوصول إلى الرصيف الحربي".ونوه بأن ذلك يأتي استمرارًا لجهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في السواحل المصرية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, الأخبار
الجيش المصري ينقذ لنشا سياحيا يقل 37 شخصا في البحر الأحمر
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أعلن الجيش المصري تمكن قواته البحرية من إنقاذ لنش سياحي، على متنه 37 فردا من جنسيات مختلفة، قبل غرقه في نطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية.
وقال المتحدث العسكري المصري، اليوم الخميس، في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تمكنت القوات البحرية المصرية من إخلاء وإنقاذ لنش سياحي على متنه 37 فردا من جنسيات مختلفة في نطاق قاعدة البحر الأحمر
البحرية، بعد أن تعرض اللنش للغرق".
وأوضح أنه "وردت إشارة استغاثة من اللنش ويستقله 14 فردا إنجليزيا و3 أفراد ألمان و4 بلجيكيين و3 إسبانيين وفرد إيرلندي وفرد سويسري و8 مصريين طاقم اللنش و3 أفراد مصريين غطاسين".
وتابع بيان الجيش المصري
: "على الفور صدرت أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع لنش مرور ساحلي لتقديم المعاونة والإنقاذ، ونجح في إنقاذ مستقلي اللنش السياحي بالكامل، وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة فور الوصول إلى الرصيف الحربي".
ونوه بأن ذلك يأتي استمرارًا لجهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في السواحل المصرية.