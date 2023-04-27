https://sputnikarabic.ae/20230427/الحلم-التركي-يصبح-حقيقة-بدعم-روسي-أكويو-تنتظر-وقودها-النووي-1076355277.html

الحلم التركي يصبح حقيقة بدعم روسي... "أكويو" تنتظر وقودها النووي

الحلم التركي يصبح حقيقة بدعم روسي... "أكويو" تنتظر وقودها النووي

يترقب الشعب التركي، اليوم الخميس 27 أبريل/نيسان، مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة أكويو التركية للطاقة النووية، التي ينتظر مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير... 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T08:41+0000

2023-04-27T08:41+0000

2023-04-27T09:11+0000

العالم

اقتصاد

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وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 3 أبريل 2018، بناء محطة أكويو للطاقة النووية عبر الفيديو.وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات VVER-1200 من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.تاريخ الحلم التركي الذي سيصبح واقعا اليومظهرت مسألة الحاجة إلى استخدام الطاقة النووية في تركيا لأول مرة، على جدول الأعمال في أوائل سبعينيات القرن الماضي.وفي عام 1970، تم إنشاء هيئة الكهرباء التركية "تيك"، ومنذ عام 1972، باشرت إدارة الطاقة الذرية بالعمل داخل الهيئة.وفي الوقت نفسه، تم إجراء الدراسات الفنية الأولى والبحث عن موقع لبناء محطة للطاقة النووية في تركيا.ونتيجة للبحث، تم اختيار مواقع مرسين-أكويو، سينوب-إنجيبورون، وكيركلاريلي-إغنيدا، كأكثر الأماكن ملاءمة لبناء المحطة النووية.وحصل موقع "أكويو" في عام 1976، على ترخيص لبناء محطة للطاقة النووية، ولكن تم تعليق العمل بسبب الحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في عام 1986.انتعاش الفكرة في التسعينيات وإدراجها في الخطة الاستثماريةتكثفت الأبحاث حول بناء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في أوائل التسعينيات.وأرسلت "تيك"، في أكتوبر/تشرين الأول 1992، خطابًا إلى كبرى الشركات المصنعة لمحطات الطاقة النووية في العالم تطلب فيها تقديم معلومات فنية ومالية ببناء محطة طاقة نووية من وحدة أو وحدتين في تركيا بسعة 1000 ميغاوات على أساس تسليم المفتاح أو في إطار نموذج البناء والتشغيل الخاص بهدف التكليف في عام 2002.وفي يناير/كانون الثاني عام 1993، تم نشر مشروع "أكويو نب" في الجريدة الرسمية التركية وأدرج مرة أخرى في برنامج الاستثمار.وأعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة "تيك"، في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، عن بدء بناء ثلاثة مفاعلات نووية بطاقة إجمالية قدرها 5000 ميغاوات في عام 2007.وفي 18 مارس/آذار 2008، بعد نشره في الجريدة الرسمية، دخل مرسوم أعدته وزارة الطاقة بشأن بناء محطات الطاقة النووية حيز التنفيذ.مناقصة مشروع "أكويو نب" أعلنت 4 مراتتمت المناقصة الأولى لبناء محطة للطاقة النووية في عام 1976، عندما حصل موقع "أكويو" على ترخيص. ومع ذلك، فإن الشركة السويدية "آسيا أتوم"، التي فازت بالمناقصة، لم تتمكن من الحصول على قرض خارجي، ونتيجة لذلك تم تعليق المشروع.وتم طرح مناقصة ثالثة في عام 1998، ولكن تم إلغاؤها بقرار من مجلس الوزراء بعد أن صرح رئيس الوزراء آنذاك، بولنت إيجيفيت، أنه لا توجد حاجة لتطوير مصادر طاقة بديلة.بدء التعاون مع روسيا في عام 2010وقعت تركيا وروسيا، في 12 مايو/أيار 2010، اتفاقية تعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "أكويو" النووية، والتي أصبحت علامة بارزة في طريق تركيا للحصول على الطاقة النووية الخاصة بها.وفي 1 ديسمبر 2014، وافقت وزارة البيئة التركية على تقرير تقييم الأثر البيئي لمحطة الطاقة النووية، وفي 15 يونيو/حزيران 2017، تم الحصول على ترخيص لإنتاج الكهرباء."روساتوم" عملاق الصناعة النووية في العالم يضع بصمتهوفي أكتوبر 2017، منحت شركة "روساتوم" ترخيصا محدودا، والذي بدأت الشركة الحكومية بموجبه، في 10 ديسمبر2017، في بناء منشآت غير نووية ذات أولوية ضرورية لبناء وحدات الطاقة.وبدأ تشييد مبنى مفاعل أول وحدة طاقة، في 2 أبريل 2018. وتم إطلاق تشييد محطة "أكويو النووية" من قبل بوتين وأردوغان.وفي 8 أبريل 2020، بدأ بناء وحدة الطاقة الثانية لمحطة الطاقة النووية، وفي 10 مارس 2021 بدأ بناء وحدة الطاقة الثالثة، وتم وضع أساس الوحدة الرابعة الأخيرة في 21 يوليو/تموز 2022.سيقام حفل تحميل الوقود النووي في أول وحدة طاقة في 27 أبريل، وبعد ذلك ستحصل محطة الطاقة النووية على وضع "منشأة نووية"، ومن المخطط أن يتم تشغيل الوحدات الـ 3 المتبقية بحلول نهاية عام 2026 بفاصل عام واحد. من المتوقع أن تنتج محطة الطاقة نحو 35 مليار كيلوواط / ساعة من الكهرباء سنويا.وزير الطاقة التركي: توليد الكهرباء سيبدأ خلال عامأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونميز، في مقابلة مع "سي إن إن ترك": "في 27 أبريل، سيتم تسليم أول وقود نووي إلى أكويو. بعد ذلك، سيتم إجراء الاختبارات والتجارب، هناك مواعيد نهائية معينة قبل بدء توليد الكهرباء المباشر، أستطيع أن أقول أنه في غضون 9-12 شهرا، أي في غضون عام تقريبا (حتى نهاية أبريل 2024) ، ستبدأ المحطة في إنتاج الكهرباء".أردوغان: مشروع "أكويو" للطاقة النووية سيجلب نحو 6.5 مليار دولار لاقتصاد البلادأكد الرئيس التركي، أنه بفضل تشغيل محطة "أكويو" للطاقة النووية، ستتمكن تركيا من خفض حجم واردات الغاز الطبيعي، الذي يستخدم لتوليد الكهرباء، وإرسال الغاز المنتج في البحر الأسود للبيع، وبالتالي فإن "أكويو" وفقا لأردوغان، ستسمح لاقتصاد البلاد بتلقي 6.5 مليار دولار إضافية.

https://sputnikarabic.ae/20230427/-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-في-تركيا-بعدسة-سبوتنيك-1076351436.html

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