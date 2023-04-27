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الخارجية الروسية تحث أطراف الصراع السوداني على تنفيذ فوري لوقف إطلاق النار
الخارجية الروسية تحث أطراف الصراع السوداني على تنفيذ فوري لوقف إطلاق النار
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن روسيا تدعو أطراف النزاع السوداني إلى حل سلمي للخلافات من خلال المفاوضات واتخاذ... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T13:11+0000
2023-04-27T13:11+0000
روسيا
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار
الجيش السوداني
ماريا زاخاروفا
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سبوتنيك. وأضافت زاخاروفا، في إفادة صحفية: "نشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث المأساوية الجارية في السودان، وندعو أطراف النزاع لإبداء الإرادة السياسية وضبط النفس واتخاذ إجراءات عاجلة تجاه وقف إطلاق النار، وانطلاقا من هذا الموقف يمكن حل أي خلافات عبر المفاوضات".وأضافت المتحدثة أن عددا من الدول طلبت من روسيا المساعدة في ضمان سلامة رعاياها في السودان.في سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الخميس، أن "الموقف العسكري داخل وخارج العاصمة الخرطوم مستقر، عدا ولاية غرب دارفور التي شهدت صراعًا قبليًا يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية".وتشهد الخرطوم ومدن سودانية عدة، منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بينما سارعت دول عديدة إلى إجلاء رعاياها عقب اندلاع المواجهات.وخرجت الخلافات بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/ كانو الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.كما تسببت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل 512 شخصا وإصابة 4193 منذ بداية الاشتباكات، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230427/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
https://sputnikarabic.ae/20230427/ولاية-سودانية-تحدد-موعدا-لاستئناف-الدراسة-1076365559.html
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روسيا, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, الجيش السوداني, ماريا زاخاروفا
روسيا, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, الجيش السوداني, ماريا زاخاروفا

الخارجية الروسية تحث أطراف الصراع السوداني على تنفيذ فوري لوقف إطلاق النار

13:11 GMT 27.04.2023
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية"
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Nina Zotina
/
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن روسيا تدعو أطراف النزاع السوداني إلى حل سلمي للخلافات من خلال المفاوضات واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار.
سبوتنيك. وأضافت زاخاروفا، في إفادة صحفية: "نشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث المأساوية الجارية في السودان، وندعو أطراف النزاع لإبداء الإرادة السياسية وضبط النفس واتخاذ إجراءات عاجلة تجاه وقف إطلاق النار، وانطلاقا من هذا الموقف يمكن حل أي خلافات عبر المفاوضات".
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وأضافت المتحدثة أن عددا من الدول طلبت من روسيا المساعدة في ضمان سلامة رعاياها في السودان.
في سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الخميس، أن "الموقف العسكري داخل وخارج العاصمة الخرطوم مستقر، عدا ولاية غرب دارفور التي شهدت صراعًا قبليًا يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية".
وتشهد الخرطوم ومدن سودانية عدة، منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بينما سارعت دول عديدة إلى إجلاء رعاياها عقب اندلاع المواجهات.
سودانيون يفرون من أحيائهم وسط قتال بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
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وخرجت الخلافات بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/ كانو الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
كما تسببت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل 512 شخصا وإصابة 4193 منذ بداية الاشتباكات، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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