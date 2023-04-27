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https://sputnikarabic.ae/20230427/الخارجية-الروسية-تستدعي-دبلوماسيا-رفيعا-في-السفارة-الأمريكية-وتسلمه-مذكرة-احتجاج-1076369486.html
الخارجية الروسية تستدعي دبلوماسيا رفيعا في السفارة الأمريكية وتسلمه مذكرة احتجاج
الخارجية الروسية تستدعي دبلوماسيا رفيعا في السفارة الأمريكية وتسلمه مذكرة احتجاج
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تم استدعاء دبلوماسي رفيع في السفارة الأمريكية إلى وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية فيما... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T13:15+0000
2023-04-27T13:15+0000
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وقالت وزارة الخارجية الروسية: "تلقى الدبلوماسي الرفيع في البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى موسكو، الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الروسية، في 27 أبريل، مذكرة احتجاج على الإجراءات الاستفزازية للبعثة الدبلوماسية الأمريكية، والتي عطلت معالجة التأشيرات لممثلي وسائل الإعلام من المجمع الصحفي لوزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرغي لافروف، الذي كان من المفترض أن يرافقه في رحلة إلى نيويورك في إطار الرئاسة الروسية لمجلس الأمن الدولي".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة أساءت استخدام موقف البلاد، كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة عند إصدار تأشيرات للوفد الروسي إلى مجلس الأمن الدولي.و أعلنت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رفض إصدار تأشيرات أمريكية للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية سيرغي لافروف، للمشاركة في مجلس الأمن الدولي، يعد تلاعبًا بموضوع حرية التعبير وحقوق الصحفيين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/بيسكوف-طرد-الدبلوماسيين-الروس-من-دول-أوروبا-يضيق-قاعدة-الدبلوماسية-1076365694.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية تستدعي دبلوماسيا رفيعا في السفارة الأمريكية وتسلمه مذكرة احتجاج

13:15 GMT 27.04.2023
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تم استدعاء دبلوماسي رفيع في السفارة الأمريكية إلى وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية فيما يتعلق بفشل معالجة مشكلة منح تأشيرات لممثلي وسائل الإعلام الروسية، المرافقين لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
وقالت وزارة الخارجية الروسية: "تلقى الدبلوماسي الرفيع في البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى موسكو، الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الروسية، في 27 أبريل، مذكرة احتجاج على الإجراءات الاستفزازية للبعثة الدبلوماسية الأمريكية، والتي عطلت معالجة التأشيرات لممثلي وسائل الإعلام من المجمع الصحفي لوزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرغي لافروف، الذي كان من المفترض أن يرافقه في رحلة إلى نيويورك في إطار الرئاسة الروسية لمجلس الأمن الدولي".

وأضافت وزراة الخارجية أن مثل هذا العمل الذي يهدف إلى منع العمل الصحفي العادي لن يمر دون رد.

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11:26 GMT
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة أساءت استخدام موقف البلاد، كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة عند إصدار تأشيرات للوفد الروسي إلى مجلس الأمن الدولي.
و أعلنت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رفض إصدار تأشيرات أمريكية للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية سيرغي لافروف، للمشاركة في مجلس الأمن الدولي، يعد تلاعبًا بموضوع حرية التعبير وحقوق الصحفيين.
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