https://sputnikarabic.ae/20230427/الخارجية-الصينية-المحادثة-بين-شي-جين-بينغ-وزيلينسكي-خطوة-مهمة-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1076356406.html
الخارجية الصينية: المحادثة بين شي جين بينغ وزيلينسكي خطوة مهمة لحل الأزمة الأوكرانية
الخارجية الصينية: المحادثة بين شي جين بينغ وزيلينسكي خطوة مهمة لحل الأزمة الأوكرانية
صرّح وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، أن المحادثة الهاتفية بين شي جين بينغ، وفلاديمير زيلينسكي، هي خطوة مهمة بالنسبة للصين لتحقيق التسوية السياسية للأزمة في... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T09:00+0000
2023-04-27T09:00+0000
2023-04-27T09:00+0000
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وجاء ذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية دول آسيا الوسطى والصين في شيان، حيث نقلت وزارة الخارجية الصينية عن تشين غانغ، قوله: "أجرى الرئيس شي جين بينغ، محادثة هاتفية مع الرئيس زيلينسكي، وهذه خطوة مهمة اتخذتها الصين للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية، وهو ما يظهر مرة أخرى الموقف التفاوضي للصين".أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية مع زيلينسكي، وأعرب الرئيس الصيني عن أمله في أن تفكر جميع الأطراف بجدية في الأزمة الأوكرانية، وأن تبحث بشكل مشترك عن طرق لإحلال السلام والاستقرار بشكل دائم في أوروبا عبر الحوار.ونقل التلفزيون الصيني عن زيلينسكي، قوله إن المحادثة مع شي جين بينغ كانت طويلة وذات مغزى، وستعطي دفعة قوية لتنمية العلاقات الثنائية.
https://sputnikarabic.ae/20230427/إعلام-صيني-بكين-تصبح-وسيطا-مؤثرا-في-الأزمة-الأوكرانية-1076347263.html
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روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا
روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا
الخارجية الصينية: المحادثة بين شي جين بينغ وزيلينسكي خطوة مهمة لحل الأزمة الأوكرانية
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صرّح وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، أن المحادثة الهاتفية بين شي جين بينغ، وفلاديمير زيلينسكي، هي خطوة مهمة بالنسبة للصين لتحقيق التسوية السياسية للأزمة في أوكرانيا.
وجاء ذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية دول آسيا الوسطى والصين في شيان، حيث نقلت وزارة الخارجية الصينية عن تشين غانغ، قوله: "أجرى الرئيس شي جين بينغ، محادثة هاتفية مع الرئيس زيلينسكي، وهذه خطوة مهمة اتخذتها الصين للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية، وهو ما يظهر مرة أخرى الموقف التفاوضي للصين".
ووفقا لما قاله تشين غانغ، فإن حقيقة تطور الأزمة الأوكرانية إلى وضعها الحالي لها خلفية تاريخية عميقة وأسباب معقدة.
وشدد وزير الخارجية الصيني على أنه بغض النظر عن مدى تعقيد الأزمة، يجب في النهاية حلها من خلال المفاوضات، ومهما كان الصراع معقدًا، يجب حله فقط من خلال الوسائل السياسية.
أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية مع زيلينسكي، وأعرب الرئيس الصيني عن أمله في أن تفكر جميع الأطراف بجدية في الأزمة الأوكرانية،
وأن تبحث بشكل مشترك عن طرق لإحلال السلام والاستقرار بشكل دائم في أوروبا عبر الحوار.
ونقل التلفزيون الصيني عن زيلينسكي، قوله إن المحادثة مع شي جين بينغ كانت طويلة وذات مغزى، وستعطي دفعة قوية لتنمية العلاقات الثنائية.