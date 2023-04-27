عربي
بوتين: محطة "أكويو" للطاقة النووية أهم مشروع لروسيا وتركيا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230427/الدعم-السريع-الجيش-السوداني-خرج-من-الاتفاقيات-السياسية-بأوامر-من-الخارج-1076384621.html
الدعم السريع: الجيش السوداني خرج من الاتفاقيات السياسية بأوامر من الخارج
الدعم السريع: الجيش السوداني خرج من الاتفاقيات السياسية بأوامر من الخارج
قال المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع في السودان، يوسف عزت، اليوم الخميس، إن الجيش غير جاد في الوصول إلى حل سياسي في ظل خرقه المستمر للهدن. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T16:26+0000
2023-04-27T16:26+0000
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
المجلس السيادي في السودان
الفترة الانتقالية في السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076002477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5569cbc4f0fb239aaa21e159fafefe24.jpg
وأضاف عزت، لقناة "الجزيرة"، أن "الدعم السريع منفتح على كل المبادرات السياسية ويثمنها".وأكد المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع أنهم مع أي حل يرضي الشعب السوداني بمختلف مكوناته.كما أشار إلى أن الأزمة الحالية في الخرطوم وصلت ذروتها وتتطلب حلا نهائيا، متهما القوات المسلحة بالخروج من الاتفاقيات السياسية السابقة بأوامر من الخارج.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 13، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230427/5-دول-مجاورة-للسودان-في-صراعات-مستمرة-أين-يلجأ-السودانيون-من-الحرب؟-1076363918.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076002477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f100f941e9007f51e51158c5899fa6b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

الدعم السريع: الجيش السوداني خرج من الاتفاقيات السياسية بأوامر من الخارج

16:26 GMT 27.04.2023
© AFP 2023سودانيون يستقبلون جنود الجيش الموالي لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في 16 أبريل / نيسان 2023.
سودانيون يستقبلون جنود الجيش الموالي لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في 16 أبريل / نيسان 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
قال المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع في السودان، يوسف عزت، اليوم الخميس، إن الجيش غير جاد في الوصول إلى حل سياسي في ظل خرقه المستمر للهدن.
وأضاف عزت، لقناة "الجزيرة"، أن "الدعم السريع منفتح على كل المبادرات السياسية ويثمنها".
وأكد المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع أنهم مع أي حل يرضي الشعب السوداني بمختلف مكوناته.
كما أشار إلى أن الأزمة الحالية في الخرطوم وصلت ذروتها وتتطلب حلا نهائيا، متهما القوات المسلحة بالخروج من الاتفاقيات السياسية السابقة بأوامر من الخارج.
سودانيون يفرون من أحيائهم وسط قتال بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
5 دول مجاورة للسودان في صراعات مستمرة… أين يلجأ السودانيون من الحرب؟
11:09 GMT
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 13، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:24 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала