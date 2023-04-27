https://sputnikarabic.ae/20230427/الدعم-السريع-الجيش-السوداني-خرج-من-الاتفاقيات-السياسية-بأوامر-من-الخارج-1076384621.html
الدعم السريع: الجيش السوداني خرج من الاتفاقيات السياسية بأوامر من الخارج
الدعم السريع: الجيش السوداني خرج من الاتفاقيات السياسية بأوامر من الخارج
قال المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع في السودان، يوسف عزت، اليوم الخميس، إن الجيش غير جاد في الوصول إلى حل سياسي في ظل خرقه المستمر للهدن. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T16:26+0000
2023-04-27T16:26+0000
2023-04-27T16:26+0000
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وأضاف عزت، لقناة "الجزيرة"، أن "الدعم السريع منفتح على كل المبادرات السياسية ويثمنها".وأكد المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع أنهم مع أي حل يرضي الشعب السوداني بمختلف مكوناته.كما أشار إلى أن الأزمة الحالية في الخرطوم وصلت ذروتها وتتطلب حلا نهائيا، متهما القوات المسلحة بالخروج من الاتفاقيات السياسية السابقة بأوامر من الخارج.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 13، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230427/5-دول-مجاورة-للسودان-في-صراعات-مستمرة-أين-يلجأ-السودانيون-من-الحرب؟-1076363918.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
الدعم السريع: الجيش السوداني خرج من الاتفاقيات السياسية بأوامر من الخارج
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قال المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع في السودان، يوسف عزت، اليوم الخميس، إن الجيش غير جاد في الوصول إلى حل سياسي في ظل خرقه المستمر للهدن.
وأضاف
عزت، لقناة "الجزيرة"، أن "الدعم السريع منفتح على كل المبادرات السياسية ويثمنها".
وأكد المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع أنهم مع أي حل يرضي الشعب السوداني بمختلف مكوناته.
كما أشار إلى أن الأزمة الحالية في الخرطوم وصلت ذروتها وتتطلب حلا نهائيا، متهما القوات المسلحة بالخروج من الاتفاقيات السياسية السابقة بأوامر من الخارج.
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان
يومه الـ 13، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.