https://sputnikarabic.ae/20230427/الرئيس-البرازيلي-رفضنا-طلب-ألمانيا-تقديم-ذخائر-إلى-أوكرانيا--1076353686.html
الرئيس البرازيلي: رفضنا طلب ألمانيا تقديم ذخائر إلى أوكرانيا
الرئيس البرازيلي: رفضنا طلب ألمانيا تقديم ذخائر إلى أوكرانيا
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، أنه رفض طلب المستشار الألماني، أولاف شولتس، حول تقديم ذخائر إلى أوكرانيا، لأن ذلك يعني دخول... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T08:13+0000
2023-04-27T08:13+0000
2023-04-27T08:13+0000
روسيا
العالم
أخبار البرازيل
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069705743_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_7c8e2d5a7f0c0218f0a1ec2cbd0cb37e.png
موسكو- سبوتنيك. وقال لولا دا سيلفا، خلال مقابلة مع صحيفة "إل بايس" الإسبانية: "عندما زار المستشار الألماني البرازيل، طلب منا تقديم ذخائر للدبابات التي تم شراؤها من ألمانيا لغرض الحرب. قلت لشولتس، إنني لا أنوي بيع الذخائر لأنه إذا تم إطلاق قذيفة واحدة واكتشفت روسيا أن البرازيل باعتها، فإن البرازيل ستدخل الحرب".وكان الرئيس البرازيلي رفض، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، طلباً قدمته الحكومة الألمانية، لتوريد ذخائر لإمداد دبابات "ليوبارد" المقدمة إلى أوكرانيا.وقال لولا دا سيلفا حينها، إن البرازيل غير مهتمة ببيع الذخائر التي سيتم استخدامها في الصراع في أوكرانيا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة التي أطلقتها في 24 شباط/فبراير 2022، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو، منذ إطلاق العملية العسكرية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، كما والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230426/محكمة-برازيلية-تعلق-تطبيق-تلغرام-في-أنحاء-البلاد-1076342648.html
أخبار البرازيل
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069705743_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_3f6b33274415859deb4c2610536a9509.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار البرازيل , أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار البرازيل , أخبار ألمانيا
الرئيس البرازيلي: رفضنا طلب ألمانيا تقديم ذخائر إلى أوكرانيا
تابعنا عبر
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، أنه رفض طلب المستشار الألماني، أولاف شولتس، حول تقديم ذخائر إلى أوكرانيا، لأن ذلك يعني دخول البرازيل في الحرب.
موسكو- سبوتنيك. وقال لولا دا سيلفا، خلال مقابلة مع صحيفة "إل بايس" الإسبانية: "عندما زار المستشار الألماني البرازيل، طلب منا تقديم ذخائر للدبابات التي تم شراؤها من ألمانيا لغرض الحرب. قلت لشولتس، إنني لا أنوي بيع الذخائر لأنه إذا تم إطلاق قذيفة واحدة واكتشفت روسيا أن البرازيل باعتها، فإن البرازيل ستدخل الحرب".
وكان الرئيس البرازيلي رفض، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، طلباً قدمته الحكومة الألمانية، لتوريد ذخائر لإمداد دبابات "ليوبارد" المقدمة إلى أوكرانيا.
وقال لولا دا سيلفا حينها، إن البرازيل غير مهتمة ببيع الذخائر التي سيتم استخدامها في الصراع في أوكرانيا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة التي أطلقتها في 24 شباط/فبراير 2022، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو، منذ إطلاق العملية العسكرية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، كما والقضاء على التوجهات النازية فيها.