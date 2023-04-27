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https://sputnikarabic.ae/20230427/الرئيس-البرازيلي-رفضنا-طلب-ألمانيا-تقديم-ذخائر-إلى-أوكرانيا--1076353686.html
الرئيس البرازيلي: رفضنا طلب ألمانيا تقديم ذخائر إلى أوكرانيا
الرئيس البرازيلي: رفضنا طلب ألمانيا تقديم ذخائر إلى أوكرانيا
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، أنه رفض طلب المستشار الألماني، أولاف شولتس، حول تقديم ذخائر إلى أوكرانيا، لأن ذلك يعني دخول... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T08:13+0000
2023-04-27T08:13+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال لولا دا سيلفا، خلال مقابلة مع صحيفة "إل بايس" الإسبانية: "عندما زار المستشار الألماني البرازيل، طلب منا تقديم ذخائر للدبابات التي تم شراؤها من ألمانيا لغرض الحرب. قلت لشولتس، إنني لا أنوي بيع الذخائر لأنه إذا تم إطلاق قذيفة واحدة واكتشفت روسيا أن البرازيل باعتها، فإن البرازيل ستدخل الحرب".وكان الرئيس البرازيلي رفض، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، طلباً قدمته الحكومة الألمانية، لتوريد ذخائر لإمداد دبابات "ليوبارد" المقدمة إلى أوكرانيا.وقال لولا دا سيلفا حينها، إن البرازيل غير مهتمة ببيع الذخائر التي سيتم استخدامها في الصراع في أوكرانيا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة التي أطلقتها في 24 شباط/فبراير 2022، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو، منذ إطلاق العملية العسكرية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، كما والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230426/محكمة-برازيلية-تعلق-تطبيق-تلغرام-في-أنحاء-البلاد-1076342648.html
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روسيا, العالم, أخبار البرازيل , أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار البرازيل , أخبار ألمانيا

الرئيس البرازيلي: رفضنا طلب ألمانيا تقديم ذخائر إلى أوكرانيا

08:13 GMT 27.04.2023
© Sputnikلولا دا سيلفا... من السجن إلى الرئاسة مرة أخرى
لولا دا سيلفا... من السجن إلى الرئاسة مرة أخرى - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
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أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، أنه رفض طلب المستشار الألماني، أولاف شولتس، حول تقديم ذخائر إلى أوكرانيا، لأن ذلك يعني دخول البرازيل في الحرب.
موسكو- سبوتنيك. وقال لولا دا سيلفا، خلال مقابلة مع صحيفة "إل بايس" الإسبانية: "عندما زار المستشار الألماني البرازيل، طلب منا تقديم ذخائر للدبابات التي تم شراؤها من ألمانيا لغرض الحرب. قلت لشولتس، إنني لا أنوي بيع الذخائر لأنه إذا تم إطلاق قذيفة واحدة واكتشفت روسيا أن البرازيل باعتها، فإن البرازيل ستدخل الحرب".
وكان الرئيس البرازيلي رفض، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، طلباً قدمته الحكومة الألمانية، لتوريد ذخائر لإمداد دبابات "ليوبارد" المقدمة إلى أوكرانيا.
تطبيق تليغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
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أمس, 21:01 GMT
وقال لولا دا سيلفا حينها، إن البرازيل غير مهتمة ببيع الذخائر التي سيتم استخدامها في الصراع في أوكرانيا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة التي أطلقتها في 24 شباط/فبراير 2022، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو، منذ إطلاق العملية العسكرية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، كما والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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