https://sputnikarabic.ae/20230427/الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-يمنح-الفنان-التشكيلي-اللبناني-نزار-ضاهر-وسام-الصداقة-1076375315.html

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمنح الفنان التشكيلي اللبناني نزار ضاهر "وسام الصداقة"... فيديو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمنح الفنان التشكيلي اللبناني نزار ضاهر "وسام الصداقة"... فيديو

أقامت السفارة الروسية في بيروت، حفل تكريم نقيب الفنانين التشكيليين، نزار ضاهر، بمناسبة منحه "وسام الصداقة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تقديرا لجهوده في... 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T14:19+0000

2023-04-27T14:19+0000

2023-04-27T14:39+0000

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وقلد السفير الروسي في لبنان، ألكسندر روداكوف، الفنان التشكيلي نزار ضاهر "وسام الصداقة" في مقر السفارة، بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس أبي صعب، وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، وزير الإعلام زياد المكاري، وعدد من الوزراء والنواب السابقين، وشخصيات وهيئات ثقافية.وتابع: "الجالية الروسية في لبنان غنية بالأشخاص المميزين والناشطين والموهوبين حقًا. ويعتبر بلدنا بفضلكم إلى حد كبير في الساحة الدولية كدولة ديمقراطية حقًا، ووصيًا موثوقًا ومدافعًا عن القيم الروحية والأخلاقية التقليدية. في المقابل، يُعدّ دعم المواطنين الروس في الخارج أحد الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية الروسية".وأضاف: "نحن وأنتم موحدون برغبة مشتركة في توفير الظروف المواتية لتطور روسيا وتعزيز سمعتها الدولية. نحن نقدر عاليًا، ومستعدون بكل طريقة ممكنة، دعم موقفكم لكي تكونوا مفيدين للوطن الأم التاريخي".وختم روداكوف: "في هذا الصدد إنه لشرف عظيم لنا أن ننفذ مرسوم رئيس روسيا الاتحادية القاضي بتقليد "وسام الصداقة" للفنان الكبير والمعروف دوليًا نزار محسن ضاهر، مستشار وزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية، لدوره الكبير في تعزيز الصداقة والتعاون بين الشعوب".وتابع: "قال أحد العظماء، إيمان عظيم أو حب عظيم، أقول كليهما، سوف يبقى وجهي مشرعا للنور والثقافة الإنسانية ولنتاج عظماء الفن والأدب والثقافة الروسية، وستبقى ريشتي وقلمي في محيط المقامات اللونية الصافية الصادقة التي تحول المساحات البيضاء إلى ضمير فني، فتستجيب روحي إلى توجهات إنسانية حرية بتوازن خفي مع الواقع المعاش والأمل المنشود والنغم العاشق للريشة والقلم حيث متعة الانسياب".وبدوره رأى وزير الثقافة اللبناني، محمد وسام المرتضى، أنه "ليس في الثقافة الروسية ما يوحي بدبلوماسية الفرض ولا بفرض الأنا ولا بالدوران حول الذات القومية ولا بالتدجين الثقافي، وهي عبارات تخفي آفة استعمال الثقافة أداة حرب أشبه بسلاح يقتل النفس ويبقي الجسد".مشيرا إلى أنه ومن هذا المنطلق لا بد من الاعتراف أن التلاقح الثقافي الذي نمى بين لبنان وروسيا منذ حوالي تسعين سنة، لم يهدف يوما إلى تسويق نظام سياسي أو عقيدة دينية أو فرض نظام حكم، بل تجاوز في كل الحقبات الظروف التاريخية الموضوعية التي كانت تفرضها السياسة ولم يعبر سوى عن الأبقى والأرقى بين البلدين وهو الغنى المتبادل من التجربة الإبداعية.وقال المرتضى في كلمته: "لا يستقيم التاريخ اللبناني دون الدور الروسي في تنمية الثقافة وتمتين أواصر العلاقات بين الشعبين اللبناني والروسي، وقد استطاع التاريخ أن ينسج عروة وثقى بين البلدين في تعاون شمل عشرات القطاعات العلمية والفنية والثقافية، ولذلك أيها الإخوة طبعت بيروت على مدى نصف قرن في المركز الثقافي الروسي الذي شكل نورا مستقطبا حول المركز إلى ما يشبه ورشة مفتوحة للفنون على أشكالها".والجدير بالذكر أن "وسام الصداقة" تأسس بموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا الإتحادية، في تاريخ 2 مارس/ آذار 1994، ويمنح الوسام للمواطنين لمساهمتهم الكبيرة في تعزيز الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب، إضافة إلى إنجازاتهم الكبيرة في تطوير الإمكانيات الاقتصادية والعلمية لروسيا، والأنشطة المثمرة بشكل خاص في تقريب وإثراء الثقافات بشكل متبادل بين الأمم والشعوب، وتعزيز السلام والعلاقات الودية بين الدول.ونزار ضاهر هو فنان تشكيلي لبناني، حائز على رتبة أستاذ بروفيسور من معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية، والدكتوراه في العلوم الفنية – الاتحاد السوفياتي، حائز على عدة أوسمة في لبنان وروسيا أبرزها وسام الأرز الوطني رتبة ضابط (لبنان)، وسام بوشكين للثقافة والفنون (روسيا) وغيرها من الألقاب والأوسمة، وتوجد أعماله الفنية في متحف الأرميتاغ في بطرسبورغ، والمتحف الوطني الصيني للفنون في بيغينغ، متحف الجامعة اللبنانية في لبنان، متحف الفن الحديث في الكويت، متحف وزارة الثقافة التونسية في تونس، المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة في الأردن، متحف الرئيس الأول في كازاخستان وغيرها من المتاحف حول العالم.

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