https://sputnikarabic.ae/20230427/السفارة-الفلسطينية-في-القاهرة-تعلن-بدء-إجلاء-الفلسطينيين-من-السودان-عبر-مصر-1076356200.html

السفارة الفلسطينية في القاهرة تعلن بدء إجلاء الفلسطينيين من السودان عبر مصر

السفارة الفلسطينية في القاهرة تعلن بدء إجلاء الفلسطينيين من السودان عبر مصر

أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة، اليوم الخميس، بدء عمليات إجلاء المواطنين الفلسطينيين من السودان إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية. 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T08:45+0000

2023-04-27T08:45+0000

2023-04-27T08:45+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت السفارة الفلسطينية في بيان: "وصلت الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين من أبناء شعبنا والقادمين من السودان إلى جمهورية مصر العربية عبر معبر أرقين الحدودي، حيث يتوجه 194 مواطنا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بمرافقة مندوب السفارة، و29 مواطنا إلى مطار القاهرة الدولي للانتقال إلى وجهاتهم التالية، وكان في استقبالهم وفد من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لتذليل كافة العقبات ومرافقتهم حتى وصولهم معبر رفح البري".وأوضح السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، بحسب البيان، أن السفارة الفلسطينية أجرت "اتصالات حثيثة مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل المواطنين من الخرطوم إلى قطاع غزة عبر جمهورية مصر العربية".وأكد اللوح أن الأجهزة المصرية تعاونت مع السفارة الفلسطينية، عبر توفير تأمين أمني مصري برفقة الحافلات التي رافقهم بها مندوبو السفارة من المعبر السوداني المصري وصولا إلى معبر رفح البري.وأشار اللوح إلى استمرار عملية خلية إدارة الأزمة في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بإشراف وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، والتنسيق والتعاون الكاملين مع السفارة الفلسطينية في السودان.وتشهد الخرطوم ومدن سودانية عدة، منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بينما سارعت دول عديدة إلى إجلاء رعاياها عقب اندلاع المواجهات.وخرجت الخلافات بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع في إطار القوات المسلحة.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني