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الصحة السودانية: القطاع الصحي يقدم الخدمات الطبية في ظروف بالغة التعقيد
الصحة السودانية: القطاع الصحي يقدم الخدمات الطبية في ظروف بالغة التعقيد
قال المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، محمد إبراهيم، إن القطاع الصحي يقدم الخدمات لجرحى الحرب والإصابات والأمراض المزمنة في ظل ظروف بالغة التعقيد. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T14:41+0000
2023-04-27T14:41+0000
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وأشار إبراهيم في حديثه لراديو "سبوتنيك" إلى أن الحديث عن النواقص غير وارد، فيما يخص المخزون الموجود للمستهلكات الطبية والصيدلانية والأدوية المنقذة للحياة، مبينا أنه خلال 13 يوميا من الاشتباكات تردد على المستشفيات نحو 2100 حالة بنسبة 2 في المئة في الأيام العادية.لكنه في نفس الوقت أكد صعوبة إيصال بعض المعونات لبعض المستشفيات، التي تزيد فيها نسبة الإقبال لوجودها في المناطق المتاخمة للاشتباكات، منها مستشفى أم درومان والسعودي وإبراهيم مالك.وذكر أن حالات الوفيات وصلت 155 حالة موثقة في القطاعين العام والخاص، كما عملت الأطقم الطبية 449 عملية مقارنة بـ3000 آلاف عملية يوميا في أيام السلم، ما يعني أنه لا يوجد أي نقص.وقال إن عدد المستشفيات التي تعمل الآن 100 مستشفى من أصل 134 في ولاية الخرطوم، ما يعني خروج 34 منشأة عن العمل بسبب قربها من مواقع الصراع.وأوضح أن ولاية الخرطوم تعمل على نظام الإسعاف المركزي، وعرباته موزعة في 7 محليات لإيصال حالات الإصابة بحسب نظام الإحالة لأقرب مستشفى معني بالحالة.وأضاف أن حركة الإسعاف في أول ثلاثة أيام كانت مقيدة جدًا، ولكن بعد مناشدات للجهات المعنية تم السماح للإسعاف بالعمل بعد التأكد من الإجراءات الأمنية عبر الجسور من منطقة لأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230427/الخارجية-الروسية-تحث-أطراف-الصراع-السوداني-على-تنفيذ-فوري-لوقف-إطلاق-النار-1076370403.html
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العالم العربي, حصري, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, حصري, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار السودان اليوم

الصحة السودانية: القطاع الصحي يقدم الخدمات الطبية في ظروف بالغة التعقيد

14:41 GMT 27.04.2023
© AFP 2023 / Aris Messinisإجلاء رعايا الدول الأوروبية من السودان - اليونان
إجلاء رعايا الدول الأوروبية من السودان - اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© AFP 2023 / Aris Messinis
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حصري
قال المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، محمد إبراهيم، إن القطاع الصحي يقدم الخدمات لجرحى الحرب والإصابات والأمراض المزمنة في ظل ظروف بالغة التعقيد.
وأشار إبراهيم في حديثه لراديو "سبوتنيك" إلى أن الحديث عن النواقص غير وارد، فيما يخص المخزون الموجود للمستهلكات الطبية والصيدلانية والأدوية المنقذة للحياة، مبينا أنه خلال 13 يوميا من الاشتباكات تردد على المستشفيات نحو 2100 حالة بنسبة 2 في المئة في الأيام العادية.
لكنه في نفس الوقت أكد صعوبة إيصال بعض المعونات لبعض المستشفيات، التي تزيد فيها نسبة الإقبال لوجودها في المناطق المتاخمة للاشتباكات، منها مستشفى أم درومان والسعودي وإبراهيم مالك.
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وذكر أن حالات الوفيات وصلت 155 حالة موثقة في القطاعين العام والخاص، كما عملت الأطقم الطبية 449 عملية مقارنة بـ3000 آلاف عملية يوميا في أيام السلم، ما يعني أنه لا يوجد أي نقص.
وقال إن عدد المستشفيات التي تعمل الآن 100 مستشفى من أصل 134 في ولاية الخرطوم، ما يعني خروج 34 منشأة عن العمل بسبب قربها من مواقع الصراع.
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وأوضح أن ولاية الخرطوم تعمل على نظام الإسعاف المركزي، وعرباته موزعة في 7 محليات لإيصال حالات الإصابة بحسب نظام الإحالة لأقرب مستشفى معني بالحالة.
وأضاف أن حركة الإسعاف في أول ثلاثة أيام كانت مقيدة جدًا، ولكن بعد مناشدات للجهات المعنية تم السماح للإسعاف بالعمل بعد التأكد من الإجراءات الأمنية عبر الجسور من منطقة لأخرى.
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